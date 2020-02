Na warszawskiej giełdzie znów spadki; najwięcej traciła JSW

We wtorek na warszawskim parkiecie większość głównych indeksów poszła w dół – za wyjątkiem sWIG80. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały JSW, mBank i KGHM.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,4 proc. osiągając poziom 2.113,49 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 57.894,45 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,5 proc. do 4.050,54 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,3 proc. do 13.075,05 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 492 mln zł, z czego 392 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania poniżej poniedziałkowego zamknięcia, a następnie przez resztę sesji poruszał się w ramach trendu horyzontalnego, wyznaczonego w przedziale ok. 2.108-2.118 pkt.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki - najsilniejsze wystąpiły w Rosji, gdzie indeks RTS stracił 1,8 proc.

DAX spadł 0,70 proc., a S&P500 zniżkował o 0,58 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW - o 2,5 proc., mBank - o 2,4 proc. i KGHM - o 2,3 proc. Zniżkował również kurs PGE - o 2,0 proc.

Cena JSW była najniżej od lipca 2016 roku.

Kurs PGE ustanowił minimum historyczne i był po raz pierwszy poniżej poziomu 6 zł.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska - o 1,4 proc., Cyfrowy Polsat - 0,9 proc. i CD Projekt - 0,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Biotonu - spadek o 5,1 proc., Inter Cars - o 4,3 proc. i Ten Square Games - o 3,2 proc. Poszedł w dół także kurs Bogdanki - o 2,5 proc.

Bogdanka zmniejsza o ok. 25 proc. dobową produkcję węgla, dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla - ograniczenia będą do końca lutego, z możliwością ich ewentualnego wydłużenia - poinformował PAP Biznes prezes zarządu spółki Artur Wasil.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Libetu - wzrost o 40,6 proc. (TKO), Mabionu - o 18,8 proc., Medicalghoritmics - o 5,4 proc.

Libet poinformował, że według szacunków spółki skonsolidowane przychody za 2019 r. wyniosły 200,6 mln zł, EBITDA wyniosła 41,6 mln zł, a zysk netto 17,2 mln zł.

Kurs Mabionu zwyżkował drugą sesję z rzędu w tempie dwucyfrowym.

Medicalgorithmics podał, że fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zwiększyły udział w akcjonariacie spółki i posiadają akcje dające 5,73 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.