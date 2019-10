Na warszawskim parkiecie wzrosty, szczególnie spółek węglowych

W poniedziałek na warszawskim parkiecie dominowały zwyżki. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę JSW, KGHM i Orange.

Po otwarciu poniedziałkowej sesji inwestorzy poznali też najnowszy odczyt dla sprzedaży detalicznej - z szacunków GUS wynika, żesprzedaż detaliczna w cenach bieżących we wrześniu rdr wzrosła o 5,3 proc. wobec konsensusu wzrostu 8,0 proc. i wobec wzrostu o 6,0 proc. w sierpniu.W trakcie poniedziałkowych notowań CCC podało w komunikacie prasowym, że otworzyło sklep o powierzchni ponad 1.000 m kw. w słoweńskim Mariborze, a w najbliższych tygodniach planowane są jeszcze trzy nowe otwarcia w miejscach, w których do tej pory obecna była marka Voegele.Po zakończeniu piątkowej sesji Lotos ujawnił, że szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, wyniósł w III kw. 2019 roku 0,86 mld zł."Szacunkowe wyniki Lotosu są słabsze do naszych oczekiwań. Prognozowaliśmy EBITDA na poziomie 925 mln zł w trzecim kwartale, a spółka podała, że jej wynik to 860 mln zł. To zauważalna różnica, która się rozkłada równo między upstream oraz segment produkcji i handlu" - skomentował rezultaty analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk."Wydaje mi się, że w tym kwartale spółka zaczęła testować nowe instalacje i być może mogło to mieć jakiś wpływ na produkcję i realizowane marże. To jednak tylko moje przypuszczenia" - dodał.Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Bogdanki - wzrost o 7,4 proc., Toya - o 6,8 proc. i Ciechu - o 4,9 proc.Natomiast negatywnie wyróżniły się akcje Elemental Holding - spadek o 5,5 proc., Mabionu - o 4,8 proc. i Trakcji - o 3,8 proc. Straciły również notowania Asseco Poland - o 1,0 proc.W trakcie poniedziałkowej sesji agencja Bloomberg podała, że analityk Raiffeisen Centrobank Dominik Niszcz podwyższył rekomendację dla akcji Asseco Poland do "kupuj" z "trzymaj", podwyższając cenę docelową dla informatycznej spółki do 58 zł.