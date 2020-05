Na wrocławskie lotnisko wracają regularne połączenia lotnicze

Od 1 czerwca z wrocławskiego portu lotniczego PLL LOT wznawia regularne rejsy na lotnisko Chopina w Warszawie. Na początek będą to dwa połączenia dziennie. Z myślą o bezpieczeństwie pasażerów wprowadzone będą procedury dostosowane do sytuacji epidemicznej.

W przesłanym we wtorek PAP komunikacie wrocławskiego portu lotniczego poinformowano, że PLL LOT rozpoczynają przywracanie połączeń lotniczych od tras krajowych.

"Jak informuje przewoźnik, na pokładzie samolotów będzie obowiązywać procedura #BezpiecznyLOT, wypracowana w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i międzynarodowych organizacji branżowych" - podano w komunikacie.

Wrocławskie lotnisko w czasie pandemii pełniło ważne funkcje, m.in. cargo, wojskowe, medyczne.

"1 czerwca obsłuży pierwsze rozkładowe rejsy pasażerskie po ponad dwumiesięcznej przerwie. Ruch lotniczy jest jednak przywracany stopniowo. Dlatego, w pierwszym etapie, pasażerowie wrocławskiego portu będą mieli do dyspozycji dwa połączenia dziennie na lotnisko Chopina w Warszawie" - czytamy w komunikacie. "Wszystko wskazuje na to, że wznowienie rejsów na trasie do Warszawy to pierwszy krok na drodze przywracania rozkładowych połączeń lotniczych. Czekamy obecnie na zatwierdzenie regulacji przygotowywanych przez Komisję Europejską, która określi, jakie konkretnie warunki będą musiały spełnić lotniska i linie lotnicze" - powiedział cytowany w komunikacie Jarosław Wróblewski, dyrektor Portu Lotniczego Wrocław. Jak podano, pewne już jest, że zostaną wprowadzone wytyczne dotyczące m.in. utrzymywania dystansu społecznego i noszenia maseczek w terminalu oraz na pokładzie samolotów.Jak podano, wrocławski port pozostaje w stałym kontakcie z liniami lotniczymi operującymi ze stolicy Dolnego Śląska, ale nie wiadomo, kiedy można się spodziewać ponownego uruchomienia połączeń przez pozostałych przewoźników.

"Szacujemy, że połączenia międzynarodowe będą stopniowo wznawiane na przełomie czerwca i lipca. Wszyscy są jednak świadomi, że odbudowa siatki połączeń będzie wymagała czasu. Powrót do latania jest bardzo ważny, ale najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z lotnisk. Kluczowe będzie dostosowanie się do nowych regulacji i zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego pasażerom oraz personelowi lotniska i linii lotniczych" - podkreślił Wróblewski.