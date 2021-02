Na wrocławskim lotnisku zainstalowano bramki do automatycznej kontroli granicznej

W Porcie Lotniczym Wrocław zainstalowano bramki do automatycznej kontroli dokumentów podróżnych w strefie Non Schengen. Urządzenia mają usprawnić proces odprawy granicznej. Aby z nich skorzystać trzeba posiadać dokument biometryczny.

Nowe bramki do automatycznej kontroli granicznej zamontowano zarówno w hali odlotów, jak i przylotów wrocławskiego lotniska - po cztery w każdej hali. "Bardzo się cieszę, że dzięki rządowym funduszom udało się zrealizować tą inwestycję. Zwiększy ona komfort podróżujących, unowocześni i ulepszy proces odprawy granicznej, a także wesprze Straż Graniczną w realizacji jednego z jej podstawowych zadań" - mówił obecny na prezentacji wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Płk Tomasz Michalski, komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej również wyraził przekonanie, że nowe wyposażenie usprawni i przyspieszy proces kontroli granicznej. "Bramki automatycznie weryfikują dane zawarte w chipie biometrycznym paszportu z wizerunkiem twarzy podróżnego. Dzięki temu wykluczona jest możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym lub cudzym dokumentem. Ponadto bramki są połączone z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna, a to z kolei pozwala m.in. wykryć, czy podróżny nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego" - wyjaśnił.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś dodał, że dzięki bramkom przejście graniczne ma teraz większą przepustowość. "To kolejna inwestycja, która zwiększa atrakcyjność naszego terminala. Z roku na rok staje się on coraz bardziej przyjazny i nowoczesny. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w pełni gotowi na powrót ruchu do normalności" - powiedział.

Kontrola graniczna w Porcie Lotniczym Wrocław obowiązuje podróżnych wylatujących lub przylatujących z krajów spoza strefy Schengen. Bramki do automatycznej kontroli są ustawione przy wejściu i wyjściu ze strefy Non Schengen. Z bramek mogą korzystać pełnoletni obywatele UE, EOG i Szwajcarii posiadający dokument biometryczny: paszport lub dowód osobisty.

Dokument należy przyłożyć do czytnika na stronie ze zdjęciem i chwilę poczekać. Po automatycznej weryfikacji danych otworzy się bramka, gdzie następuje skanowanie twarzy w celu potwierdzenia tożsamości. Aby zeskanować twarz, należy stanąć w wyznaczonym miejscu, zdjąć nakrycie głowy, okulary i maseczkę.

Bramki do automatycznej kontroli granicznej działają już na kilku lotniskach w Polsce, ale tylko na lotnisku Chopina w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu zamontowano je w obu halach.