Na wtorkowym posiedzeniu rządu projekt ws. Funduszu Edukacji Finansowej

Rząd rozpatrzy na wtorkowym posiedzeniu projekt ustawy dotyczący Funduszu Edukacji Finansowej - zgodnie z nim środkami funduszu będzie dysponował minister finansów, a nie jak obecnie Rzecznik Finansowy.

Fundusz Edukacji Finansowej (FEF) został powołany w celu zwiększenia świadomości finansowej Polaków. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, środkami Funduszu dysponuje Rzecznik Finansowy, na wniosek Rady Edukacji Finansowej.

Projekt nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zakłada, że Fundusz stanie się państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister finansów. Jak podano w uzasadnieniu projektu, zmiana pozwoli na efektywne wykorzystanie środków FEF na działania z zakresu edukacji finansowej, co przyczyni się do zwiększenia kompetencji finansowych społeczeństwa.

Obecnie środki Funduszu pochodzą z kar nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, UOKiK i Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Wpływy z tych kar mogą być wydawane dopiero, gdy decyzje w tych sprawach stały się ostateczne lub po uprawomocnieniu się wyroku sądu, co - jak wskazano w uzasadnieniu - sprawia, że zdecydowana większość pieniędzy jest zamrożona. W związku z tym w projekcie zaproponowano, by fundusz mógł dysponować tymi środkami bez względu na to, czy decyzje stały się ostateczne, czy też wyrok sądu uprawomocnił się. W przypadku konieczności zwrotu zmniejszonych albo uchylonych kar na rachunek FEF będą mogły być przekazane środki z budżetu państwa w postaci pożyczki.

Ponadto projekt przewiduje, że Fundusz zasilać będą wpływy z kar nakładanych przez Rzecznika Finansowego, które dotychczas stanowiły dochód budżetu państwa. Przychodami FEF będą też odsetki od zgromadzonych środków i przychody z innych źródeł (np. darowizny, spadki). Po zmianie przepisów Fundusz nie będzie mógł natomiast uzyskiwać przychodów z lokowania swoich środków.

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że do tej pory w funduszu zgromadzono ok. 105 mln zł. Założono, że wydatki FEF na realizację zadań związanych z edukacją finansową będą wynosiły ok. 30 mln zł rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile roczne przychody Funduszu.

