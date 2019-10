Nabici w condohotele. Miał być solidny zysk, jest dziura w ziemi

UOKiK analizuje rynek apart- i condohoteli. Urząd wysłał ankiety z pytaniami do 80 deweloperów/operatorów i 25 firm pośredniczących w zakupie nieruchomości lub pomagających w finansowaniu zakupu. Pierwsze wyniki dały podstawę do wszczęcia 9 postępowań wyjaśniających. Wśród inwestorów zapanował niepokój. Inwestować na rynku condo czy lepiej poczekać?

Inwestycja w apartamenty w condohotelach nie jest wolna od ryzyka. Najczęściej kupuje się dziurę w ziemi. A rynkowi zdarzały się w przeszłości potknięcia.

UOKiK w komunikacie wydanym wspólnie z KNF zwraca uwagę potencjalnych inwestorów na ryzyko związane z lokowaniem środków na rynku condo.

– Komunikat obu urzędów koncentrował się na wskazaniu ryzyk w condohotelach i zakupie gruntów. Nie oznacza to jednak, że cały rynek condo jest zły. Jak wszędzie, są dobrze i źle zaplanowane inwestycje – podkreśla Marlena Kosiura, analityk portalu InwestycjewKurortach.pl.

Atrakcyjne zyski, ale wysoki nakład

Kosztowne porażki