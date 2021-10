Nabór do 8. edycji programu #StartUP Małopolska – przedłużony

Do 17 października został przedłużony nabór do 8. edycji regionalnego programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska, adresowanego do młodych przedsiębiorstw o innowacyjnym profilu działalności. Pierwotnie miał się zakończyć w minioną niedzielę.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE. W dotychczasowych edycjach wzięło w nim udział 50 firm.

Jak poinformował marszałek Małopolski Witold Kozłowski, bezpłatny program szkoleniowy i mentorski jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z tego województwa, działających na rynku nie dłużej niż trzy lata.

Mogą w nim uczestniczyć firmy z różnych branż, które rozwijają innowacyjny produkt lub usługę, ale - wskazał marszałek - największe szanse na zakwalifikowanie mają startupy poruszające się w obszarach inteligentnych specjalizacji Małopolski, jakimi są: technologie informacyjne, chemia, elektrotechnika, energia zrównoważona, nauki o życiu, produkcja metali oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Według Kozłowskiego zamierzeniem #StartUP Małopolska jest podpowiadanie, doradzanie, znajdowanie rozwiązań, które pozwolą na "oszlifowanie diamentu w postaci świetnego pomysłu".

"Tych pomysłów faktycznie w małopolskim środowisku startupowym nie brakuje. Ważne, aby udało się je przerodzić w sukces komercyjny. Prowadzona przez nas akceleracja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i sprawia, że firmy notują szybki postęp, stają mocniej na nogach, otwierają się na nowe biznesowe wyzwania" - ocenił w marszałek.

Program, którego zasadniczym celem jest przekazanie wiedzy na temat efektywniejszego funkcjonowania firmy, adresowany jest do małopolskich przedsiębiorstw o innowacyjnym profilu działalności, które znajdują się na początku drogi biznesowej.

Urząd Marszałkowski podał w poniedziałek, że rozpoczęty pod koniec września nabór został przedłużony o tydzień - do 17 października. Wszystkie zainteresowane udziałem w nim firmy powinny jedynie wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie www.startup.malopolska.pl. Pod tym adresem umieszczono również najważniejsze informacje o programie.

Jak podkreślili organizatorzy, dla zapewnienia optymalnej efektywności w zajęciach bierze udział nieliczna grupa osób - do każdej edycji kwalifikowanych jest najwyżej osiem firm. Uczestniczą one najpierw w sześciu zajęciach warsztatowych, a następnie trafiają pod skrzydła mentorów z wybranej dziedziny. Uczestnicy spotykają się także z menedżerem akceleracji, którego zadaniem jest określenie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

Dopełnieniem oferty programu jest zapewnienie bezpłatnego udziału w najbardziej znaczących wydarzeniach branżowych i start-upowych. Wybierają je sami uczestnicy akceleracji.

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest realizowany w ramach projektu "Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dotychczasowych siedmiu edycjach wzięło udział 50 firm z regionu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl