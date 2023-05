Nabór do nowej edycji Międzynarodowych Agend Badawczych rusza 31 maja

Od 31 maja można składać wnioski w konkursie na Międzynarodowe Agendy Badawcze realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Celem jest uruchomienie w Polsce centrów doskonałości prowadzących badania naukowe o międzynarodowym znaczeniu i o dużym potencjale wdrożeniowym.

Nabór wniosków w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Łączny budżet wynosi ponad 445 mln zł. W jego ramach ma być sfinansowanych ok. 12 projektów badawczych, które mogą trwać do 2029 roku.

Jak przekazała PAP FNP, Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to inicjatywa skierowana do wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy, którzy chcą uruchomić w Polsce nowe (lub rozwinąć już istniejące) centra naukowe. Centra mają zająć się problemami badawczymi istotnymi z punktu widzenia nauki, gospodarki i społeczeństwa, z wykorzystaniem wiedzy naukowców z różnych dziedzin nauki, w tym z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, tak, aby stać się rozpoznawalnymi ośrodkami w swojej dziedzinie na świecie.

Celem ośrodków jest opracowywanie przewodnich rozwiązań na światowym rynku innowacji, dlatego efekty prowadzonych badań powinny mieć wysoki potencjał wdrożeniowy - sprecyzowano w komunikacie.

"Potrzebujemy w Polsce ośrodków badawczych, które będą rozpoznawalne na międzynarodowej arenie naukowej i będą w stanie przyciągać do pracy w naszym kraju najzdolniejszych badaczy z całego świata. Finansowane z funduszy UE działanie MAB daje szansę na realizację tego celu" - powiedział cytowany w komunikacie prezes FNP prof. Maciej Żylicz.

W informacji przesłanej przez FNP napisano, że w MAB kładzie szczególny nacisk na współpracę międzynarodową. Ma być ona korzystna nie tylko dla zwiększenia potencjału naukowego jednostki, ale także dla rozwoju innowacji.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, obejmujące również badania przemysłowe lub eksperymentalne, realizowane z co najmniej jedną zagraniczną jednostką naukową w charakterze partnera instytucjonalnego i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Oferta kierowana jest do wszystkich dziedzin nauki.

31 maja br. zostaną uruchomione dwa nabory. Pierwszy jest przeznaczony dla wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach ostatniego konkursu Horyzontu Europa w obszarze "Widenning participation - Teaming for Excellence" lub otrzymali w tym konkursie tzw. Seal of Excellence. W tym naborze wnioskodawcy mogą aplikować o środki w wysokości do ok. 37 mln zł na jeden projekt (8 mln euro).

Drugi nabór jest skierowany do pozostałych wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 30 mln zł na projekt.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie FNP: www.fnp.org.pl.

FNP już wcześniej wspierała realizację MAB w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dotąd uruchomiono 14 jednostek prowadzących projekty, które rozwijają w naszym kraju zaawansowane prace badawcze z takich obszarów jak np. badania nad szczepionkami przeciwnowotworowymi, opracowywanie nowych materiałów czy diagnostyki i leczenia chorób oczu.

