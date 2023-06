Nad polską gospodarką zbierają się czarne chmury. Najgorsza jest inflacja

Prognozy dotyczące przyszłości polskiej gospodarki przedstawiane przez ekspertów różnią się, ale ich wspólną cechą jest utrzymywanie się nadal wysokiej inflacji, która przez najbliższe trzy lata ma się znajdować na poziomie przekraczającym 2,5 proc., czyli powyżej celu NBP.

- Co do samej inflacji trudno być optymistą. Ostatnie odczyty są nieco lepsze – czyli 16,2 proc. wzrostu rok do roku. To oznacza, że ceny rosną nieco wolniej – ale ten nieco wolniejszy wzrost tłumaczony jest w dużym stopniu tym, że przed rokiem mieliśmy bardzo szybki wzrost cen paliw i nośników energii – powiedział dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan w rozmowie z serwisem eNewsroom.pl.

Ponadto wychodzenie z inflacji będzie dla Polski procesem trudniejszym niż dla pozostałych państw UE. Inflacja w Polsce wyniesie 13,2 proc. w 2023 r., 7,3 proc. w 2024 r. i 3,7 proc. w 2025 r. W strefie euro powinna spaść do celu inflacyjnego już w drugiej połowie przyszłego roku – czytamy z kolei w analizie EY.

Wzrost PKB w Polsce jest przedmiotem sporu wśród ekonomistów

Obecnie najniższe prognozowane PKB to około 0,1 proc. wzrostu w tym roku – a więc jeszcze nie techniczna recesja, ale gospodarka praktycznie nie urośnie. To jest efekt między innymi spadającego popytu. Wynika to z rosnących cen i pogarszających się nastrojów konsumenckich. Czyli konsumenci po prostu mniej kupują – bo jest coraz drożej. To powoduje, że mniej się sprzedaje i mniej produkuje. Przedsiębiorstwa do tej pory produkowały sporo na zapas – ale po takim okresie gromadzenia zapasów zwykle mamy do czynienia ze spadkiem produkcji i spadkiem PKB. Od nowego roku, czyli od 2024, można się spodziewać, że PKB zacznie rosnąć szybciej. Ale to oczywiście są prognozy, które mogą nie uwzględniać wielu nieprzewidzianych zdarzeń - stwierdził Grzegorz Baczewski w rozmowie eNewsroom.pl.

Z kolei, ekonomiści EY prognozują obecnie wzrost PKB w Polsce w 2023 roku na poziomie 1 proc. wobec wcześniejszych szacunków, w których produkt krajowy brutto nad Wisłą miał się zwiększyć jedynie o 0,5 proc. Przyczyną wzrostu optymizmu w analizach EY jest przede wszystkim spadek cen energii oraz lepsza koniunktura wśród partnerów Polski ze strefy euro, u których nie dojdzie do recesji w tym roku.

