Nadchodzą zmiany w Prawie celnym. Mają ulżyć przedsiębiorcom

Usprawnienie wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów to główne cele projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, którą we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Zmiany w obszarze gier hazardowych

Projekt wprowadza zmiany dostosowujące przepisy regulujące opłatę paliwową do przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz możliwość ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.- Zgodnie z projektowanymi przepisami naczelnik urzędu celno-skarbowego stanie się organem właściwym do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych (obecnie informacje te składane są do naczelnika urzędu skarbowego) - informuje Ministerstwo Finansów.Projektowane przepisy wprowadzą uproszczenie i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych m.in. poprzez umożliwienie podmiotom przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.