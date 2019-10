Nadchodzi kolejna podatkowa rewolucja

1 listopada dla pół miliona przedsiębiorców nastąpi zderzenie z nową podatkową rzeczywistością – od tego dnia niektóre branże będą musiały zmierzyć się z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) przy płaceniu podatku VAT.

Za zaletę należy natomiast uznać wyjście z mechanizmu solidarnej odpowiedzialności podatnika (w myśl której przedsiębiorcy, którzy uczciwie prowadzili swój biznes, mogli być karani za przestępstwa podatkowe popełnione przez ich kontrahentów). Wobec stosujących mechanizm split payment urzędnicy skarbowi maja stosować zasadę domniemania należytej staranności. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik nieświadomy oszustw kontrahenta będzie z nim współpracował, nie zostanie ukarany solidarnie z partnerem biznesowymDla podatnika oznacza to także większą przejrzystość transakcji i mniejsze ryzyko wplątania np. w karuzele VAT. A to oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł więcej uwagi poświęcić swojemu biznesowi i zarabianiu pieniędzy zamiast weryfikacji uczciwości kontrahentów.Są jednak i wady. Poważne. Najważniejszą z nich jest możliwe pogorszenie płynności wielu firm. Sam ustawodawca przyznaje, że płynność finansowa sprzedawców towarów i usług może zostać zaburzona. Wiele firm będzie musiało bowiem zmienić model finansowania swojej działalności. Dotychczas, gdy pieniądze wpływały na jego konto, mógł je wykorzystać np. na spłatę kredytu, by podatek Vat zapłacić z kolejnych wpływów. Teraz oczywiście nadal będzie otrzymywał zapłatę od kontrahentów, ale pomniejszoną o 23 proc. VAT. To może być spory ubytek w finansach firmy. Można go oczywiście uznać, za chwilowy, ale mogący zachwiać płynnością firmy. Przepływy pieniężne w firmie będą zatem musiały wyglądać zupełnie inaczej.Istnieje wprawdzie możliwość przelania części środków z rachunku VAT na bieżące konto podatnika po uprzednim przesłaniu wniosku do skarbówki. Ale urząd ma 60 dni na rozpatrzenie takiej prośby, więc płynności firmy to raczej nie poprawi. Fiskus będzie miał również sporą dowolność w rozoatrywaniu takich wniosków. O ile kryterium odmowy w przypadku zaległości podatkowych wydaje się zrozumiałe, to już zapis o „uzasadnionej obawie, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane”, może w praktyce oznaczać pełną uznaniowość takiej decyzji.Mechanizm split payment dołoży też przedsiębiorcom trochę biurokratycznej mitręgi. Przedsiębiorcy muszą przebudować procesy sprzedaży, aby poprawnie fakturować i rozliczać VAT. Muszą również przebudować procesy obsługi faktur zakupu w kierunku realizacji dodatkowych czynności kontrolnych na etapach ewidencji faktur oraz w obsłudze płatności i ewidencji rozliczeń z kontrahentami. Księgowi będą mieli dużo więcej pracy z obsługą faktur dokumentujących transakcje towarami wrażliwymi.Split payment to kolejny oręż fiskusa w walce o wyższe wpływy podatkowe. Dziś przedsiębiorcy mają już dodatkowe obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym, a fiskus ma – w zasadzie online – wgląd w ich konta bankowe. W ostatnich latach te działania zaowocowały wzrostem wpływów podatkowych, co oznacza wyeliminowanie z rynku nieuczciwych podatników, ale też daje rządzącym możliwość realizacji rozbudowanych programów socjalnych.Z drugiej jednak strony Polska jest – wbrew rządowym deklaracjom - postrzegana jako coraz mniej przyjazne miejsce do prowadzenia biznesu. Od 2015 roku w rankingu Doing Business nasz kraj osunął się o 15 miejsc. Można (i trzeba) cieszyć się z większych wpływów podatkowych, ale z każdym kolejnym mechanizmem uszczelniającym nasuwa się pytanie: czy przedsiębiorcy dadzą radę na to wszystko zarobić?