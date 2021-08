Nadchodzi prawdziwa rewolucja. Pora, by biznes odkrył karty

Szybko rośnie rola kryteriów ESG (Environment, Social and Governance – środowiskowych, społecznych i zarządczych) w budowaniu wartości firmy. Biznes opracowuje strategie i publikuje raporty niefinansowe. Nieuwzględnianie kwestii środowiskowych czy społecznych grozi konkurencyjną porażką, szczególnie na dojrzałych rynkach ze świadomymi klientami.

Pytania na czasie

O zasadach ESG w polskim sektorze finansowym – czytaj tu. Ten mechanizm działa już w przypadku polskich firm kooperujących z dużymi podmiotami, prowadzącymi świadomą politykę zrównoważenia i odpowiedzialności. Odbiorcy polskich produktów coraz częściej warunkują dalszą współpracę od informacji o śladzie węglowym wytworzonym w procesie ich powstawania.Presja ze strony funduszy może oznaczać dla tych, którzy raportowanie zaniedbają, rosnące kłopoty z pozyskaniem finansowania, a nawet z odpływem akcjonariuszy do „czystszych” aktywów.Co więcej działające na polskim rynku podmioty już teraz narzucają wysokie standardy, a ich stosowanie przełoży się na rachunek ekonomiczny. W realiach coraz bardziej „zielonych” inwestycji trzeba się bowiem liczyć z prawdziwym konkurowanie o inwestora z wykorzystaniem polityki środowiskowej i jej weryfikowanych efektów.- Zakładamy, że konsekwentne wdrożenie i realizacja strategii ESG zwiększy EBITDA grupy CEZ o 40 proc. do 2030 roku – szacuje Bohdana Horačková, prezes zarządu, dyrektor generalna CEZ Polska. – Dostosujemy strukturę grupy CEZ do potrzeb inwestorów, banków finansujących i pracowników. Rozumiemy ESG jako kompleksowe podejście do zarządzania firmą w szybko zmieniającym się otoczeniu, z naciskiem na tworzenie długoterminowych zrównoważonych wartości ważnych dla społeczeństwa jako całości.Czy polski biznes jest przygotowany na sprostanie rosnącym w szybkim tempie obowiązkom raportowania w obszarze ESG?O przygotowaniu polskiego biznesu do raportowania niefinansowego (ESG) czytaj tu Działania ograniczające wpływ biznesu na środowisko i informowanie o tym wpływie to dodatkowe koszty i dla wielu kłopotliwy obowiązek. A może inwestycja? Co wobec tego ze zwrotem z tak zaangażowanego kapitału?Jak tempo i intensywność odpowiedzi polskiego biznesu na wyzwania związane z ESG mogą wpłynąć na konkurencyjność polskiej gospodarki? Od jakich czynników to zależy?Jak raportować skutecznie i efektywnie – nie angażując, co szczególnie ważne w przypadku mniejszych firm – ogromnych środków?To tylko niektóre z pytań, jakie padną w trakcie debaty zaplanowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Dowiedz się więcej o Europejskim Kongresie Gospodarczym