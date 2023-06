Nadchodzi rewolucja. Tak Ministerstwo Finansów ułatwi życie podatnikom

Już od 1 lipca w podatkach zmieni się dużo. Zacznie obowiązywać większość zapisów ustawy tzw. SLIM VAT 3. Wbrew nazwie nowe przepisy nie dotyczą tylko uproszczeń w podatku od towarów i usług – VAT. Ustawa wprowadza także wiele zmian np. w PIT czy podatku od spadków i darowizn.

Prezydent Andrzej Duda podpisał już pakiet SLIM VAT 3 mający w założeniu ułatwić rozliczanie podatku od towarów i usług, a w praktyce wprowadzający wiele innych zmian, wykraczających poza VAT.

Przedsiębiorcy - mali podatnicy - mają mieć podwyższony limit wartości sprzedaży do 2 mln euro, pozwalający na korzystanie z kasowego rozliczania podatku VAT.

Małżonkowie będą mogli skorzystać ze wspólnego rozliczenia dochodów z najmu mieszkań.

Zniesiono również limit dochodów, uprawniający do korzystania z ulgi rodzinnej.

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa SLIM VAT 3 (Simple Local And Modern VAT) jest zbiorem przepisów prawnych, dotyczących różnych dziedzin życia gospodarczego i odnosi się do firm, budżetów domowych czy też prowadzących zbiórki na cele charytatywne.

Resort finansów, który był inicjatorem procedowania tej ustawy, uznał za konieczne uporządkowanie co najmniej kilku spraw, dlatego tyle rozwiązań podatkowych postanowiono zawrzeć w jednym akcje prawnym.

Zgodnie z wymogami proceduralnymi mamy - od momentu podpisania ustawy i opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw - 30-dniowe vacatio legis, co oznacza, że wprowadzone zapisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 roku.

Podatnicy mający przychody do 2 mln euro będą nadal mogli korzystać z metody kasowej

Pierwsza część nowych przepisów odnosi się bezpośrednio do zapisów dotyczących zmian w systemie podatku VAT.

Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami rośnie limit wartości sprzedaży przez tak zwanego małego podatnika (do równowartości 2 mln euro w skali roku), który zezwala na korzystanie z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz składania kwartalnych zeznań. Metoda kasowa oznacza, że podatek naliczany jest dopiero po otrzymaniu faktury za towar. Dotychczas ten limit wynosił 1,2 miliona euro.

Oznacza to także zwiększenie limitu sprzedaży, który pozwala przedsiębiorcy na rozliczenie VAT-u dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta. Wartości wyrażone są w euro - ze względu na wymogi obowiązujące wszystkie państwa unijne. Przeliczenie na złotówki następuje po kursie z ostatniego dnia roboczego września poprzedzającego rok podatkowy.

Osobną kwestią zapisaną w ustawie jest korekta VAT w przypadku tych podatników, którzy mają część dochodów z działalności nieobjętej tym podatkiem. Teraz nie będę musieli występować do Urzędu Skarbowego o procentowe wyliczenie, ile dochodów jest objętych podatkiem, a ile nie. Sami złożą stosowne oświadczenie.

Nowe rozwiązania podatkowe przyjęte w ustawie SLIM VAT 3 są korzystne dla podatników

- To, co zostało zapisane w nowej ustawie, oczywiście działa na korzyść tak zwanego małego podatnika. Podwyższona kwota daje większe możliwości, a kwartalne rozliczenie już obecnie, po spełnieniu pewnych dodatkowych wymogów, jest dostępne. To dobra kontynuacja - skomentował zmiany w rozmowie z WNP.PL doradca podatkowy Tomasz Dziduszko.

Odniósł się także do sprawy ustalenia procentowego dochodów z działalności nieobjętej koniecznością naliczania podatku VAT na fakturze.

- Dzieje się tak np. w przypadku najmu lokali mieszkalnych, które na fakturze nie mają wyszczególnionego podatku VAT, ponieważ z tego podatku z natury są zwolnione. Dotychczas podatnik zwracał się Urzędu Skarbowego o określenie procentowe, ile w ogólnych dochodach stanowią dochody bez VAT. Teraz sam będzie dokonywał samodzielnie rozliczenia i składał oświadczenie. Później i tak w zeznaniu rocznym to wszystko musi być uwzględnione w styczniu kolejnego roku. Wówczas robi się korektę plus lub minus - wyjaśnia Dziduszko.

Kolejnym ułatwieniem dla podatników VAT, które zacznie obowiązywać od lipca 2023 roku, będzie możliwość dokonywania płatności za kolejne podatki i opłaty, w tym podatek cukrowy i podatek od sprzedaży detalicznej, ze środków zgromadzonych w banku na subkoncie VAT.

Ustawa SLIM VAT 3 wprowadza także system umiarkowanych sankcji za nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT. Teraz naliczane kary będę miały indywidualny charakter, a ich wysokość będzie zależeć od sytuacji majątkowej podatnika.

Ułatwienia dla podatników osiągających przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych

Obecnie dla przychodów osiąganych z tytułu najmu lokali mieszkalnych odprowadza się podatek w formie zryczałtowanej na poziomie 8,5 procent od przychodów w skali roku do poziomu 100 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty stawka wzrasta do 12,5 procent.

Zapisana zmiana dotyczy możliwości wspólnego rozliczania się małżonków, jeśli wynajmują mieszkania. W takim przypadku zryczałtowany podatek 8,5 procent odnosić się będzie do wspólnych dochodów do wysokości 200 tysięcy złotych.

Wyższe kwoty wolne od podatku przy darowiznach w ciągu 5 lat

Przepisy ustawy SLIM VAT 3 wprowadzają nowe stawki kwot wolnych od podatku dla darowizn w ciągu 5 lat. I tak w pierwszej grupie (czyli dziadków, rodziców, rodzeństwa i dzieci) kwota wolna zostaje podwyższona z 10 434 złotych do 36 120 złotych. W drugiej grupie podatkowej (obejmującej dalszą rodzinę - czyli wujków lub ciocie) ustawa powiększa wartość darowizny zwolnionej z podatku z 7878 złotych do 27 090 złotych.

Najmniej na waloryzacji kwot zyskają osoby zakwalifikowane do tak zwanej trzeciej grupy (wszyscy inni podatnicy i spadkodawcy). W tym przypadku można powiedzieć, że mamy do czynienia z kosmetyczną podwyżką kwoty wolnej - z dotychczasowego poziomu 5308 złotych do 5733 złotych.

Ulga prorodzinna dla każdego, bez względu na poziom dochodów

Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają rodzicom samotnie wychowujących jedno dziecko na skorzystanie z ulgi prorodzinnej, jeżeli dochód opiekuna przekracza w skali roku 56 tysięcy złotych. Dotyczy to również dzieci z niepełnosprawnościami.

Nowe rozwiązania uwzględniają takie sytuacje i osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły skorzystać z ulgi, nawet jeśli zarobią więcej niż 56 tysięcy rocznie. W przypadku, gdy dziecko jest wychowywane przez dwójkę rodziców, ta stawka wynosić będzie teraz 112 tysięcy złotych rocznie i odnosi się do łącznej kwoty dochodu.

Zmiany zajdą również w uldze rehabilitacyjnej dla dziadków lub wnuków. Jeśli dziadkowie opiekują się wnukami lub wnuki dziadkami, to już w tym roku będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Likwidacja pojęcia prawnego zbiórek charytatywnych

Uchwalona kilkanaście tygodni temu ustawa wprowadziła pojęcie zbiórki charytatywnej, która miała podlegać opodatkowaniu. Po licznych protestach organizacji pozarządowych, organizatorów zbiórek na leczenie, pomoc zwierzętom i wiele innych celów społecznych Ministerstwo Finansów zobowiązało się do tego, że te przepisy nie wejdą w życie od 1 lipca tego roku. Dlatego do ustawy o VAT wprowadzono zapis, że przyjęta wcześniej ustawa straci swą moc prawną i dotychczasowe rozwiązania legislacyjne będą obowiązywać bez żadnych zmian.

Ustawa SLIM VAT 3 to - jak widać - zbiór aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, akcji charytatywnych i spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz ułatwień przy wynajmowaniu lokali mieszkalnych.

Wszystkie jej zapisy wchodzą w życie od 1 lipca 2023 roku, jest więc jeszcze trochę czasu, aby osoby zainteresowane szczegółowymi rozwiązaniami legislacyjnymi mogły się z nią zapoznać oraz - w razie potrzeby - skonsultować się z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej(KAS), którzy mają wyjaśniać wątpliwości związane z nowymi przepisami, lub doradcami podatkowymi.

