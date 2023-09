Aplikacja e-Paragony od 15 września 2023 roku zyskuje nową funkcję, Zamiast papierowego będziemy mogli otrzymać e-paragon. Tyle teoria. W praktyce będzie gorzej.

15 września Ministerstwo Finansów uruchamia tzw. HUB paragonowy, czyli system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Aby taki paragon pobrać, konieczna jest aplikacja e-Paragony. Jej użytkownicy od tego dnia mają mieć do dyspozycji nową funkcjonalność.

Samo Ministerstwo Finansów zakłada jednak, że przez następne przez dwa lata (do września 2025) jedynie 5 proc. paragonów będziemy pobierać w formie elektronicznej.

Do tej pory w aplikacji e-Paragony można było zarządzać budżetem domowym, skanując kody QR z paragonów. Aplikację ściągnięto ponad 10 tys. razy. Nie cieszy się ona najlepszą opinią użytkowników. W Google Play uzyskała średnią notę 1,9 na 5 punktów możliwych.

Od 15 września aplikacja e-Paragony ma być bogatsza i bardziej użyteczna

E-paragon (paragon elektroniczny) to nic innego jak cyfrowa forma paragonu fiskalnego, która zastępuje dowody zakupu w wersji papierowej. Zgodnie z polskim prawem e-paragon jest uznawany za pełnoprawny dowód zakupu. Dlatego zamiast swojej papierowej wersji może być na przykład wykorzystany w procesie reklamacji produktu.

Jak otrzymać e-paragon? Oto instrukcja krok po kroku

Aby otrzymać e-paragon, najpierw należy zainstalować aplikację e-Paragony.

Aplikacja łączy się z systemem dystrybucji i pobiera nasz indywidualny identyfikator.

Przy zakupie trzeba przedstawić identyfikator w formie kodu.

Pracownik sklepu zeskanuje nasz kod, a kasa wyśle paragon do systemu dystrybucji.

Tam będzie on czekał na pobranie przez 30 dni.

Jeśli nie zostanie pobrany w ciągu 30 dni, e-paragon zostanie usunięty z systemu.

e-Paragony wyglądają pięknie w teorii. Szkoda, że praktyka będzie inna

W zamyśle e-Paragony umożliwią trzymanie wszystkich potrzebnych nam paragonów w jednym miejscu, w formie, która świetnie wytrzyma próbę czasu.

Na razie jednak (przynajmniej przez najbliższych parę lat) tak nie będzie. To dlatego, że - jak zauważa "Business Insider Polska" - kas online jest obecnie w Polsce ponad milion (w tym ponad 30 tys. wirtualnych), a kas starego typu, które nigdy nie wystawią nam e-paragonu, wciąż jest jeszcze ponad 1,5 miliona.

Sprzedawcy z branż, które nie zostały objęte przymusową wymianą, mogą używać kas starego typu, dopóki te... nie zepsują się ze starości. Ci, którzy posiadają kasy online, aby mogły współpracować z "HUB-em paragonowym", muszą z kolei dokonać ich aktualizacji. Nie mają jednak takiego obowiązku.

My możemy więc poprosić o e-paragon, a sprzedawca nam go po prostu nie wyda. Tak będzie w absolutnej większości przypadków. Samo Ministerstwo Finansów zakłada, że przez następne przez dwa lata (do września 2025) jedynie 5 proc. paragonów będziemy pobierać w formie elektronicznej.

