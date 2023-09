W świecie, w którym dominuje niepewność, w zarządzaniu biznesem kluczowe stają się takie cechy jak elastyczność czy słuchanie potrzeb różnorodnego zespołu - przekonywali w piątek uczestnicy pierwszej konferencji BCC For The Future.

W piątek 22 września odbyła się pierwsza konferencja z cyklu BCC For The Future.

Udział w niej wzięli Kasia Kieli (WarnerBros.Discovery), prof. Andrzej Koźmiński (Akademia Leona Koźmińskiego), Tomasz Suchański (Żabka Polska).

BCC For The Future jest planowane jako coroczne wydarzenie. Ma być uczczeniem pamięci założyciela BCC Marka Goliszewskiego, a także być platformą wymiany doświadczeń w nowoczesnym biznesie.

Prezes Business Centre Club Jacek Goliszewski ocenił, że obecnie mamy do czynienia z podobnym przełomem jak kryzys naftowy z lat 70., w obliczu którego wówczas wypracowano zupełnie nowe podejścia w zarządzaniu, kładące m.in. nacisk na planowanie strategiczne.

- Z podobną sytuacją mamy do czynienia teraz. Jesteśmy niemal pewni, że na naszych oczach zachodzą wielkie zmiany. W przeciwieństwie do wcześniejszych dekad jesteśmy też mądrzejsi o doświadczenie, że nie jesteśmy panami tego świata i na dłuższą metę nie możemy prowadzić gospodarki rabunkowej, która niszczy naszą planetę, zagrażając nam samym. Wiara w linearny rozwój, że wszystko idzie sobie powoli stabilnie do góry, okazała się też niestety bardzo naiwna - stwierdził Goliszewski.

VUCA, megatrendy i czarne łabędzie to środowisko, któremu muszą sprostać liderzy jutra

Takie środowisko, w którym dominuje niepewność, świetnie jego zdaniem opisuje skrótowiec VUCA. VUCA wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów oznaczających zmienność (volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (complexity) i niejednoznaczność ogólnych warunków i sytuacji (ambiguity), w której się znajdujemy.

Ten termin ukuty w amerykańskim wojsku w latach 80. zrobił błyskotliwą światową karierę po ataku terrorystycznym na World Trade Center, gdy zaczęto sobie zadawać pytanie, czemu nikt tego zdarzenia nie przewidział, a Ameryka nie była w odpowiedni sposób na taki atak przygotowana.

VUCA to koncepcja, która ma wspomagać zarządzanie organizacją w nieprzewidywalnych, zmiennych warunkach. Tzw. VUCA prime (termin ukuł Bob Johansen z Institute for the Future) to kluczowe wartości, które powinny nam wobec tego przyświecać. Są to misja, zrozumienie, jasność i zwinność.

To, co się nie zmienia, to - jak podkreślił prezes BCC - podstawowa filozofia, że w biznesie punktem wyjścia musi być odpowiedź na potrzeby klientów. Pod te potrzeby trzeba skrajać produkty i usługi, a nasze działania muszą mieć na celu zwiększenie konkurencyjności, co można robić przez cięcie kosztów czy wprowadzanie innowacji.

Obecnie mamy więc z jednej strony na przykład trend odchudzania zarządzania czy odchodzenie od ścisłego planowania budżetu, z drugiej - zainteresowanie wdrażaniem w kolejne obszary biznesowe rozwiązań wykorzystujących technologie AI.

Zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajdujemy, mogą też dać inne kluczowe terminy. To megatrendy i czarne łabędzie.

Megatrendy (w przywołanej przez Goliszewskiego definicji Johna Naisbitta) to zmiany ciągłe, znaczące, dziejące się w teraźniejszości i mające wpływ na prawie wszystkie dziedziny naszego życia.

Jak podkreślił Jacek Goliszewski, w biznesie nie można ich ignorować, bo to one w znaczący sposób mogą decydować o zyskaniu przewagi konkurencyjnej i sukcesie przedsiębiorstwa.

Przykładem megatrendu technologicznego będzie np. chatGPT czy szerzej wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), gospodarczego - konieczność zrównoważonego rozwoju czy tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego, megatrendu społecznego - pokolenie Z wchodzące na rynek pracy.

Czarny łabędź to z kolei termin ukuty przez Nicholasa Taleba na oznaczenie bardzo mało prawdopodobnych wydarzeń, które jednak, gdy już wystąpią, mają niesłychanie istotne znaczenie, często diametralnie zmieniając zasady gry.

Chociaż czarne łabędzie mogą być też zdarzeniami pozytywnymi, to zwykle przyjęło się używać tego terminu na określenie katastrofalnych zdarzeń. Mimo sprzeciwów ze strony samego autora tego terminu, często też określa się tak katastrofy, które były niemal pewne, jak na przykład fakt, że wcześniej czy później będziemy mieć do czynienia z pandemią w rodzaju tej, jakiej doświadczyliśmy w przypadku koronawirusa.

Jakie wizje zarządzania w zmieniającym się świecie przyświecają liderom polskiego biznesu?

- Myślę, że w tak dynamicznie zmieniającym się świecie liczy się wizja i przede wszystkim ważny jest końcowy cel, czym chcemy być. Gdy już się to wie, lider jest odpowiedzialny za to, żeby stworzyć w firmie odpowiednią kulturę inkluzywności, różnorodności, szybkiego działania - powiedziała Kasia Kieli, president & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

- Każda decyzja musi być moją decyzją, bo ja tutaj rządzę, to najgorsze podejście, jakie można sobie wyobrazić. Oczywiście są pewne krytyczne, kluczowe decyzje, które sam lider musi podjąć, ale przede wszystkim liczy się elastyczność organizacji - mówiła Kieli.

Zdaniem CEO TVN, w organizacji musi być nastawienie na to, że wiemy, dokąd chcemy dojść. - Jednak o tym, jak tam dojdziemy, będziemy decydować na bieżąco w obliczu zmieniających się okoliczności. Dlatego trzeba też podkreślać, że zmiana jest dobra, zmiana jest codziennością. Trzeba stworzyć kulturę, która pozwala ludziom na rozwój i odpowiedzialność. Niesłychanie też ważna jest komunikacja, żeby pracownicy wiedzieli, co się dzieje w firmie i jaki jest nasz najważniejszy cel - podkreśliła.

- Mam wrażenie, że od dziesięcioleci mówiło się dużo o zmianach, ale te zmiany nie nadchodziły - przyznał prof. Andrzej Koźmiński, współzałożyciel i honorowy prezydent Akademii Leona Koźmińskiego. - Teraz wygląda na to, że zmiany wreszcie nadeszły, doczekaliśmy się ich. Co to oznacza? Wszyscy jesteśmy niedokształceni i możemy spodziewać się naprawdę wszystkiego. Żyjemy w środowisku radykalnej niepewności , która dominuje nad wszystkim innym - ocenił.

- Proszę sobie wyobrazić, że w Chinach trwa teraz na szczytach władzy ostry spór, czy atakować Tajwan za jakiś czas, czy zrobić to już teraz. Xi Jinping ma ochotę dokonać inwazji już teraz, a jego oponenci, że za jakiś czas. I ci ministrowie czy generałowie gdzieś w tajemniczy w jakiś zagadkowy sposób po kolei znikają - powiedział prof. Koźmiński.

- Mamy też do czynienia z ryzykiem technologicznym, gdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie nas zaprowadzi rozwój sztucznej inteligencji (AI). Nawet eksperci tego nie wiedzą i ostrzegają przed zagrożeniami. Pewne jest natomiast, że po raz pierwszy od wielu lata następuje zmiana technologiczna na tę skalę, której efektów nie jesteśmy w stanie przewidzieć - dodał.

Tomasz Suchański, prezes zarządu/CEO Żabka Polska przyznał, że dla jego firmy epidemia była czarnym łabędziem. - My tego zupełnie nie przewidzieliśmy jako organizacja - nie ukrywał.

- Naszą odpowiedzią była zwinność w podejściu do problemu i elastyczność. Zmienialiśmy decyzje dotyczące naszego asortymentu praktycznie z dnia na dzień. Taką słynną decyzją było wprowadzenie 30 mln maseczek do naszej oferty przy rezygnacji z zysku, gdy tych maseczek praktycznie nigdzie nie było - wymieniał.

- Przy tak nowej, dynamicznej sytuacji, która uderzyła w podstawy naszego modelu biznesowego, nie byliśmy w stanie planować naszych działań w ten sam sposób, jak do tej pory. Odpowiedzią było podejście scenariuszowe. Analizowaliśmy luźne scenariusze, co się może wydarzyć i jak możemy na nie zareagować. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy już wcześniej od lat nie wdrażali do firmy wartości, że premiowane jest nastawienie innowacyjne. Popełnianie błędów jest tak naprawdę dobre, bo bez nich nie ma nowych rozwiązań - ocenił Suchański.

- Dla nas w branży conveniance store flagowym produktem są hot dogi, których w trakcie pandemii sprzedaż spadła ze 180 tys. dziennie do 20 tys. Ale dzięki temu, że już wcześniej pracowaliśmy nad aplikacją Żabka, mogliśmy skutecznie zastosować ten kanał komunikacji z klientem i szybko wróciliśmy do poziomu 160 tys. sprzedanych dziennie hot dogów - powiedział prezes Żabki.

Tomasz Suchański przekazał, że wśród klientów i pracowników Żabki przeważają osoby z pokolenia Z. - Pokolenie Z jest bardzo różne od wcześniejszych, bo w pełni wychowało się w świecie szybkiego internetu czy smartfonów. Dla pokolenia Z jak nie istniejesz w mediach społecznościowych, to w ogóle cię nie ma. W związku z tym już ponad połowa naszych nakładów reklamowych wydawana jest w tych kanałach.

- Jako pracownicy, pokolenie Z jest z kolei bardzo świadome, jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego i domaga się działań od pracodawcy w tym zakresie. Jeśli ich nie ma, ci pracownicy odchodzą gdzie indziej. My odpowiedzieliśmy na ich potrzeby tworząc w Żabce własną strategię ESG. Aby odpowiedzieć na tę różnorodność, którą sobie tak cenią, mamy też w ofercie bardzo różne hot dogi - od różowych po czarne - podkreślił Suchański.

BCC For The Future - coroczne wydarzenie czci pamięć po Marku Goliszewskim

Planowana jako coroczne wydarzenie konferencja BCC For The Future ma uczcić pamięć po założycielu oraz wieloletnim prezesie BCC Marku Goliszewskim. Ma też ambicje być miejscem, gdzie młodzi polscy liderzy jutra mogą dowiedzieć się o skutecznych metodach zarządzania. W piątek wieczorem na uroczystej gali po raz pierwszy zostaną też wręczone nagrody Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego. Wyróżnione nią zostaną najbardziej innowacyjne młode polskie firmy.

Zmarły w 2022 roku założyciel i prezes Business Centre Club (BCC) Marek Goliszewski zostanie zapamiętany jako wizjoner, autorytet i obdarzony wyjątkową charyzmą człowiek dialogu.