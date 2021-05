Nadchodzi zielona konkurencja dla polskich firm

Czy firmy w Polsce zaczną powszechnie raportować swój wpływ na środowisko - z emisjami gazów cieplarnianych na czele? Wkrótce stanie się to elementem międzynarodowej konkurencji. - Wierzę w sprawdzone możliwości adaptacyjne Polaków i polskiej przedsiębiorczości - mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Rówiński, partner w PwC, lider zespołu GRC i audytu wewnętrznego na region CEE.

– Emisje gazów cieplarnianych to wciąż nowa dziedzina dla wielu podmiotów. Firmy często stykają się z tą problematyką po raz pierwszy. Oczywiście istnieją pomocne standardy obliczania i raportowanie emisji - takie jak GHG Protocol. Ale tu nic nie dzieje się automatycznie, a normy, wzorce czy modele nie wyręczą człowieka. Wskazówki do wyliczenia III zakresu emisji to w najbardziej znanym standardzie GHG Protocol 182 strony lektury…Co ważniejsze podjęte w firmie postanowienie, by obliczać emisje, generuje potrzebę podjęcia wielu biznesowych decyzji. Musimy określić, które obszary wskazane w protokole są dla spółki istotne, a które nie, czyli które do naszych obliczeń włączymy. Tym samym kwestia emisji i szerzej - polityka środowiskowa - stają się integralną częścią strategii firmy.Trzeba pamiętać, że dostępne narzędzia liczenia emisji nie są często dostosowane do charakteru poszczególnych działów gospodarki czy specyfiki branży, a różnice w kwestii emisji i ich liczenia między różnymi obszarami działalności gospodarczej są poważne – nie tylko między produkcją a handlem, ale i w obrębie samego przemysłu.- Świadomość ma oczywiste znaczenie, ale ważne są też środki, które firmy mogą przeznaczyć na działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Obliczanie i raportowanie, ale przede wszystkim będące ich konsekwencją działania nakierowane na ograniczanie emisji, to niekiedy poważne wydatki, które łatwiej udźwignąć dużym firmom z zasobami kapitałowymi.Mniejsze firmy takich obciążeń mogą nie unieść. Niekiedy stają przed dylematem – czy zainwestować w obliczanie i raportowanie emisji, czy też wydać te ograniczone środki na konkretne działania zmniejszające emisje.Nie zmienia to faktu, że mniejsze podmioty jako poddostawcy większych mogą zderzyć się z rzeczywistością, kiedy usłyszą od odbiorcy swoich produktów: „potrzebuję od ciebie obliczonego śladu węglowego produktów, które mi sprzedajesz, bo jest mi to niezbędne do raportowania emisji”. Na taką ewentualność trzeba być już dziś przygotowanym. Stawką może być utrata kluczowego odbiorcy produktów.Pyta pan o dojrzałość gospodarki, przychodzi mi na myśl kluczowa postać - coraz bardziej świadomy konsument, który wybiera produkt o mniejszym śladzie węglowym. Wkrótce wesprą go regulacje wymagające od producentów określania emisji - tak jak dziś składu produktów żywnościowych - na etykiecie.Unijne przepisy postawią tę kwestię zero-jedynkowo. Po prostu trzeba będzie to zrobić, by uniknąć kar i konsekwencji, a nawet nie wypaść z rynku. A następnie wprowadzić w życie działania ograniczające emisję w trakcie produkcji, by skutecznie konkurować. To oznacza gruntowną zmianę modelu biznesowego – na przykład pozyskanie finansowania i zainwestowanie we własne odnawialne źródła energii.Z „zielonej konkurencji” zdają już sobie sprawę polscy eksporterzy, dla innych to kwestia kilku lat. Ja wierzę w sprawdzone przecież możliwości adaptacyjne Polaków i polskiej przedsiębiorczości.- Zielone finansowanie - tak, to oczywiste. Ale pamiętajmy, że konsekwencją korzystania z tych środków będzie ścisłe i rzetelne rozliczenie działań i zrealizowanych celów. Pieniądze „znaczone na zielono” będzie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na działania minimalizujące wpływ na środowisko.Ale chodzi tu nie tylko o środki z UE. Zielone finansowanie staje się po prostu korzystniejsze. Tak zwane zielone obligacje są na Zachodzie często tańsze, a zainteresowanie nimi jest większe. Inwestorzy angażują się chętniej w projekty biznesowe uwzględniające cele zrównoważonego rozwoju, co oznacza dostęp do kapitału i niższe koszty dla spółki, która spełnia takie warunki.Oczywiście jest z punktu widzenia gospodarki także ciemniejsza strona tego trendu – chodzi o te sektory, które w obecnej definicji nie mogą być zielone. I myślę tu nie tylko o węglu, ale i o ważnym dla polskiej gospodarki gazie.– Kluczowe jest tu zbudowanie zaufania między firmą a rynkiem, a temu służy, obowiązkowy w niektórych krajach, audyt informacji niefinansowych. Wiele spółek dobrowolnie poddaje swoje działania weryfikacji, bo to zwiększa przejrzystość ich działań i rynkową atrakcyjność. Agencje ratingowe przyznają dodatkowe punkty tym, którzy weryfikują dane niefinansowe.Proces przygotowania i weryfikacji danych niefinansowych nie powinien i w najbliższych latach nie będzie się różnił od tego, który obecnie dotyczy danych finansowych. Odpowiednie standardy, niezależna weryfikacja etc. Tylko tak uda się osiągnąć podobną wiarygodność i porównywalność tych danych do tego, jak od wielu lat traktowane są dane finansowe.Wydaje mi się jednak, że największe znaczenie dla ograniczania zjawiska greenwashingu mają zmieniające się szybko relacje między podmiotami na rynku. Dane i informacje o wpływie biznesu na środowisko czyta się z coraz większą świadomością, a samo zjawisko greenwashingu wynika często z niewiedzy.Kiedy działania związane ze zrównoważoną gospodarką będą wpisane w strategie firm, nie pojawi się już pojedynczy komunikat „posadziliśmy 10 drzew”, co ma przekonać, że firma stała się „zielona”. Prezentować będą raczej kompleksowy, wielowątkowy wpływ na środowisko, ale również pozostałe aspekty ESG.- Edukacja i to od etapu szkolnego. Dziś dzieci mają niekiedy większą wiedzę np. o postępowaniu z odpadami niż rodzice. Dlatego edukować trzeba także dorosłych, a pomaga w tym technologia. Kalkulatory w smartfonach, obliczające jak ograniczymy wpływ na środowisko i klimat, jeśli pojedziemy do pracy na rowerze lub zrezygnujemy z podróży samolotem, potrafią przemówić do wyobraźni. Warto przyjrzeć się inicjatywom takim jak „Biznes kontra smog”, która powstała w 2018 z inicjatywy PwC w celu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie smogu i czystości powietrza.Dzięki takim pozornym drobiazgom zaczynamy sobie zadawać - na poziomie osobistym i biznesowym - najważniejsze pytania: po co to robimy? jaki to ma sens? czy można robić to inaczej, bardziej odpowiedzialnie?- Miks energii mamy w Polsce taki, jaki mamy. Będzie się on zmieniał - stopniowo. Ja bym firmom, o które pan pyta, zadał inne pytania. Czy rzeczywiście wiecie, ile zużywacie energii elektrycznej? Co robicie, co możecie zrobić, by zużywać jej mniej? Czy myśleliście o zakupie „zielonej energii”? A może warto zainwestować we własne jej źródło - np. w fotowoltaikę.Takie pytania dotyczą polityki środowiskowej, ale działania podejmowane w odpowiedzi na nie mają oczywiste przełożenie na biznes – redukują koszty i pozycjonują firmę na rynku, wobec partnerów i konsumentów.Jeśli tak postawimy sprawę, to niepodejmowanie żadnych decyzji i działań, czekanie na zmianę krajowego miksu energii na bardziej zielony, okazuje się pozbawione logiki.- Celem istnienia każdej jednostki biznesowej jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, udziałowców, właścicieli. Zarządzający firmami widzą, że w kontekście zmieniającej się rzeczywistości wartości, które generuje działalność firmy, mają dla właścicieli wymiar nie tylko finansowy. Mówimy więc tu o zmianie sposobu patrzenia na własny biznes.Ludzie dojrzali i świadomi widzą sens oraz konieczność w celach Zielonego Ładu, a jako ludzie biznesu widzą, że to się opłaca. Że jeśli pozostaną poza tym nurtem, inwestor nie zainwestuje, a klient nie kupi. A ponadto wiedzą dobrze, że z tej drogi nie ma odwrotu.Piotr Rówiński jest członkiem Rady kampanii Zielonego Indeksu patronującej działaniom związanym z realizacją celów powstania serwisu.