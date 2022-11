Nadleśnictwo Bielsko dokończy rewitalizację amfiteatru; ogłosiło przetarg

Nadleśnictwo Bielsko dokończy rewitalizację leśnego amfiteatru w Lipniku, peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Ogłosiło przetarg na wykonanie prac. Wykonawca będzie miał na to cztery miesiące – podał w poniedziałek PAP rzecznik nadleśnictwa Tomasz Gawęda.

Gawęda wskazał w rozmowie z PAP, że przeprowadzona została inwentaryzacja tego, co zostało dotychczas zrobione, ale nie pokusił się o procentowe określenie zaawansowania. Gotowe są m.in. wiaty i plac przy nich. Trzeba dokończyć schody oraz wykonać jeden mur oporowy oraz drogę łączącą plac dolny i górny, a także obłożyć kamieniem widownię i przymocować siedziska.

"Pozostały do wykonania dość pracochłonne prace. Wykonawca będzie miał na nie cztery miesiące od podpisania umowy" - powiedział.

Termin składania ofert został wyznaczony na 29 listopada.

Rewitalizacja amfiteatru ruszyła w maju 2020 r. Pandemia spowodowała, że wystąpiły opóźnienia w pracach. Termin zakończenia, wyznaczony na jesień 2020 r. nie został dotrzymany. Był wielokrotnie przesuwany. Wykonawca uzasadniał opóźnienia m.in. skutkami pandemii, ostrą zimą i deszczową wiosną. Ostatecznie umowa została przez nadleśnictwo wypowiedziana jesienią ubiegłego roku.

W zamierzeniach samorządu Bielska-Białej i leśników amfiteatr, znajdujący się przy niebieskim szlaku turystycznym na Magurkę Wilkowicką, ma być miejscem wypoczynku oraz spotkań społecznych i kulturalnych. O jego remont zabiegali mieszkańcy Lipnika. Starali się na ten cel pozyskać fundusze m.in. z budżetu obywatelskiego, ale było to niemożliwe z przyczyn formalnych. Inwestycja przekraczała limity finansowe, a jednocześnie teren, na którym się znajduje, nie należy wyłącznie do gminy Bielsko-Biała, a m.in. także do nadleśnictwa.

Umowa z poprzednim wykonawcą opiewała na blisko 2,4 mln zł. Inwestycję finansują Nadleśnictwo Bielsko oraz samorząd Bielska-Białej.

