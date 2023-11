Nadmierny deficyt ściągnie na Polskę procedury Komisji Europejskiej

- Wyzwaniem dla rządu będzie dialog z rynkami zapewniający bezpieczne finansowanie polskiego deficytu - mówi w rozmowie z WNP.PL były minister finansów, ekonomista regionalny EBOiR, członek pięcioosobowej Europejskiej Rady Fiskalnej przy Komisji Europejskiej Mateusz Szczurek.

Polityka fiskalna i wielkość deficytu w tym i w przyszłym roku będą determinowane tym, co zaplanował odchodzący rząd.

Stan prawny nie pozostawia wątpliwości, że Polskę obejmie tzw. procedura nadmiernego deficytu - dzieje się tak, gdy deficyt finansów publicznych przekracza 3 proc. PKB. W Polsce za 2023 rok może wynieść nawet 6-5 proc. PKB.

W budżecie na 2024 rok mogą być zmiany i późniejsze autopoprawki.

Jakie najważniejsze wyzwania gospodarcze czekają nowy rząd, który zostanie zaprzysiężony po październikowych wyborach?

- Po pierwsze: nowy rząd odziedziczy nie tylko budżet za 2023 rok - z jego wykonaniem, które nie wygląda najlepiej. Będzie miał również budżet na 2024 r. przygotowany jeszcze przez obecny rząd.

Trudno sobie wyobrazić, żeby mógł być on istotnie zmieniony przed ponownym złożeniem do Sejmu - chwilę po ukonstytuowaniu się rządu. Musi być złożony jeszcze raz w związku z zasadą dyskontynuacji procedowania projektów ustaw przez Sejm nowej kadencji.

Nowy rząd dokona małych zmian i wniesie niewielkie autopoprawki do budżetu na przyszły rok

Poza tym trzeba pamiętać o konieczności dotrzymania terminów konstytucyjnych, dotyczących uchwalenia budżetu. Spodziewam się, że mogą być małe zmiany i późniejsze autopoprawki, ale polityka fiskalna, wielkość deficytu zarówno w 2023, jak i w kolejnym 2024 roku będą głównie determinowane tym, co zaplanował i zrobił rząd odchodzący, a nie nowy rząd.

To oznacza, że wyzwaniem stanie się oczywiście taki dialog z rynkami finansowymi, żeby zapewnić bezpieczne finansowanie tegoż deficytu, który będzie przekraczał 5 proc. PKB.

Zawsze przy wyższych deficytach budżetowych narażenie na wahania rynkowe, na kryzysy (niekoniecznie związane z sytuacją naszego kraju) jest odpowiednio większe. W sytuacji, gdy mamy deficyt do sfinansowania czy znaczące zapadalności wcześniejszego długu, zależność kosztów finansowania od wahań rynkowych bardzo rośnie.

Czy można się spodziewać, że zostaniemy przez Komisję Europejską objęci w przyszłym roku procedurą nadmiernego deficytu?

- Stan prawny na ten moment raczej nie pozostawia wątpliwości co do tego, że taka procedura będzie nałożona na Polskę... Tutaj nie ma nad czym dyskutować. Nastąpi to na podstawie wyniku za 2023 rok, z którym nowy rząd nie ma niczego wspólnego.

W kwietniu lub maju 2024 r. Komisja Europejska wyda rekomendację dotyczącą nałożenia procedury nadmiernego deficytu na Polskę i kilka innych państw

Jeżeli to, co oficjalnie ogłosiła Komisja Europejska w marcu tego roku, dalej będzie miało zastosowanie i będzie procedowane, to w kwietniu lub maju 2024 roku dojdzie do rekomendacji nałożenia tej procedury na Polskę i jeszcze kilka innych krajów.

Stanie się tak, jeżeli deficyt sektora finansów publicznych sięgnie więcej niż 3 procent, a w naszym przypadku w realiach może być istotnie wyższy niż 3 procent - bez nadziei na zmniejszenie go poniżej tego poziomu w 2024 roku.

Czy procedura jest absolutnie pewna? Można mieć nadzieję na łagodniejsze traktowanie wydatków inwestycyjnych na obronność, ale przy tej skali deficytu w 2023 r. raczej to nie wystarczy. Lecz powrót unijnych reguł fiskalnych odkładano wielokrotnie po pandemii; przed nami jeszcze wybory do Parlamentu Europejskiego ze swoją logiką polityczną.

Konieczne jest przygotowanie strategii dotyczącej ograniczenia deficytu budżetowego

Ważniejsze od samej procedury nadmiernego deficytu jest jednak to, jaka będzie uzgodniona dla Polski ścieżka pozbycia się tego deficytu. Chodzi o znalezienie pomysłu na płynne dostosowanie się do reguł, bez gwałtownego zacieśnienia - z jednej strony i niepozostawiania wydatków zupełnie bez kontroli - z drugiej.

Czy możemy oczekiwać, że dzięki poprawie sytuacji gospodarczej, w tym zwłaszcza wzrostowi PKB w kolejnych kwartałach, wskaźniki dotyczące poziomu zadłużenia i deficytu niejako automatycznie się obniżą?

- Po pierwsze: dynamika zmian długu publicznego jest zależna od poziomu deficytu, od wysokości inflacji i wzrostu PKB.

Należy mieć nadzieję na wzrost gospodarczy wyższy w przyszłym roku niż w 2023, ale zakładam, że inflacja będzie niższa. A to oznacza wprost, iż inflacja nie będzie zjadała długu publicznego i nie będzie zwiększała nominalnych dochodów w takiej mierze jak dotychczas.

Wpływ koniunktury na poziom deficytu pozostaje ważny, bo przecież spowolnienie gospodarcze, szczególnie odnoszące się do prywatnej konsumpcji, którego doświadczamy teraz, jest bolesne dla budżetu.

Spodziewane ożywienie może te problemy częściowo złagodzić, tyle że reguła nadmiernego deficytu i ścieżka dostosowania opierają się w dużej mierze na wskaźnikach okrojonych o wpływ koniunktury...

Nominalne zmniejszenie deficytu budżetowego, które wynika tylko z lepszej koniunktury, jest po prostu niewystarczającym czynnikiem, chyba że obniżamy deficyt poniżej 3 proc. PKB. Takiej poprawy nie przewiduję jednak ani w 2024, ani w 2025 roku.