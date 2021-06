Nadzór finansowy o dywidendzie banków: możliwa, ale pod warunkami

Komisja Nadzoru Finansowego zgadza się na wypłatę dywidendy przez banki, ale muszą one spełnić kilka warunków. Dodatkowo wysokość dywidendy uzależniona będzie od wielkości portfela kredytów walutowych banku – poinformowała Komisja w czwartkowym komunikacie.

KNF opublikowała w czwartek swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r.

"Komisja Nadzoru Finansowego, po analizie sytuacji finansowej i otoczenia sektora bankowego w pierwszym półroczu 2021 r., uznaje za konieczne przyjęcie przez banki komercyjne w drugim półroczu 2021 r. polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach średnioterminowych, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, odnoszących się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, a także pandemią Covid-19" - poinformowała KNF w komunikacie.

KNF zdecydowała, że dywidendę w kwocie nieprzekraczającej 50 proc. zysku za rok 2020 może wypłacić jedynie bank, który nie realizuje programu naprawczego (programu postępowania naprawczego lub planu naprawy). Poza tym taki bank musi posiadać ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5, a także musi wykazywać poziom dźwigni finansowej (LR) wyższy niż 5 proc. Dodatkowo musi mieć współczynniki kapitału (Tier I) na poziomach wyższych niż minimalne.

Bank, który chce wypłacić dywidendę z zysku 2020 na poziomie przekraczającym 75 proc. musi - według decyzji KNF - spełnić wszystkie wymagania, dotyczące 50-proc. dywidendy. Dodatkowo musi on uwzględnić "w ramach kryteriów kapitałowych poziom wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, mierzonego przy pomocy wyników stress testów nadzorczych". Jak wyjaśnił nadzór, "poziom wrażliwości ujmowany jest jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych".

"Dywidendę do wysokości 100 proc. zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku (...), przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, (...), z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym" - napisano w komunikacie KNF.

Nadzór finansowy dodatkowo uzależnił wysokość możliwej do wypłacenia przez bank dywidendy od wielkości portfela kredytów walutowych. Jeśli więc bank ma większy niż 5-proc. udział kredytów hipotecznych w walutach obcych, to będzie musiał zredukować wielkość dywidendy bez względu na to, w jakim stopniu spełnia wcześniejsze warunki.

I tak - jeśli udział portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych przekracza 5 proc., to wielkość zysku, jaki można przeznaczyć na dywidendę, musi zostać zredukowany o 20 punktów procentowych. Przy udziale kredytów powyżej 10 proc., stopa dywidendy musi zostać zredukowana o 40 pkt. proc. Jeśli udział kredytów w walutach obcych przekracza 20 proc., wtedy stopa dywidendy musi zostać skorygowana o 60 pkt. proc. Jeśli udział kredytów w walutach obcych przekracza 30 proc., wtedy stopa dywidendy korygowana jest o 100 pkt. proc., a więc wypłata dywindendy staje się niemożliwa.

To niejedyne kryterium wprowadzone przez KNF, a związane z kredytami w walutach obcych. Nadzór bowiem uzależnił także możliwość wypłaty dywidendy również od tego, jaki w portfelu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych jest odsetek takich kredytów, udzielonych w latach 2007 i 2008. Jeśli więc takich kredytów w całości portfela walutowych kredytów mieszkaniowych jest więcej niż 20 proc., stopa dywidendy musi zostać zmniejszona o 30 punktów procentowych. Jeśli ten udział przekracza 50 proc., to stopa dywidendy musi zostać obniżona o 50 pkt. proc.

KNF zaznaczył, że łączna wartość korekty stopy dywidendy jest sumą korekt wynikających z udziału mieszkaniowych kredytów walutowych w całości portfela oraz udziału takich kredytów z lat 2007 i 2008 w portfelu kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych.

"Komisja Nadzoru Finansowego uznaje ponadto za niezbędne niepodejmowanie bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo uzależniona od wyniku konsultacji z organem nadzoru" - ostrzegła KNF w komunikacie.

