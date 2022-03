Nadzór finansowy: stopy mogą wzrosnąć nawet o 5 punktów procentowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaleca bankom, by w najbliższym czasie liczyły się z podwyżką nawet na poziomie 5 punktów procentowych.

UKNF ostrzega banki, że stopy procentowe mogą w krótkim czasie wzrosnąć nawet o 5 punktów procentowych.

Urząd przestrzega też giełdowe spółki przed cyberzagrożeniami.

UKNF zaleca analizę i monitorowanie wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie.

Wszystko wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy dziś stopy procentowe znacznie bardziej, niż pierwotnie prognozowali analitycy. Za próby zduszenia napędzanej wojną na Ukrainie inflacji słono zapłacą wszyscy kredytobiorcy.



Według analityków podwyżka stóp procentowych może dziś wynieść od 0,5 do 1 pkt. proc. Jednocześnie przewidują już możliwość wystąpienia kolejnych podwyżek w niedługim czasie.



Z kolei Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydała właśnie zalecenie dla banków, by przy obliczaniu zdolności kredytowej brały pod uwagę, że stopy procentowe mogą wzrosnąć nawet o 5 punktów procentowych.



"Organ nadzoru zaleca, żeby w procesie oceny zdolności kredytowej wszystkie banki przyjmowały minimalną zmianę poziomu stopy procentowej o 5 pkt proc." - czytamy w stanowisku UKNF.



"UKNF oczekuje na dostosowanie się banków do wskazanych powyżej zaleceń bez zbędnej zwłoki i nie później niż do końca marca 2022 r." - pisze UKNF.

Widać cyberzagrożenia dla spółek giełdowych

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl