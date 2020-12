Nadzór finansowy zaleca bankom komercyjnym rezygnację z dywidendy

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankom komercyjnym wstrzymanie wypłaty dywidendy w I połowie 2021 r., w przypadku banków spółdzielczych Komisja zaleciła co najmniej rozważenie rezygnacji z dywidendy, a innym instytucjom finansowym - zaostrzenie kryteriów.

KNF poinformowała w środę, że jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz domów maklerskich w 2021 r.

Jak podkreśliła Komisja, bezpośrednim celem polityki dywidendowej jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego oraz ochrona odbiorców usług finansowych.

W przypadku banków komercyjnych KNF uznała za konieczne wstrzymanie wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 r. Komisja uzasadniła to m. in. istotną niepewnością co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 czy przejściowy charakter rozwiązań wykorzystywanych przez banki do poprawy sytuacji kapitałowej w okresie pandemii. KNF wskazała też na utrzymujące się ostrożne stanowiska nadzorcze w UE.

W przypadku banków spółdzielczych i zrzeszających KNF uważa, że banki spółdzielcze, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu powinny odstąpić od wypłaty dywidendy. W przypadku innych wypłata powinna być uzależniona od spełnienia precyzyjnie wskazanych kryteriów i wskaźników. Niezależnie od nich - jak zaznaczyła Komisja - w związku z pandemią COVID-19 oraz możliwością pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej banków w 2021 r., banki spółdzielcze spełniające kryteria do wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. powinny rozważyć całkowite zatrzymanie zysku i przeznaczenie go na wzmocnienie bazy kapitałowej.

Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz zakłady ubezpieczeń i reasekuracji - zgodnie ze stanowiskiem KNF - powinny wypłacać dywidendę po spełnieniu wskazanych kryteriów. Dodatkowo te instytucje, które je spełniają powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii koronawirusa,.

W przypadku Towarzystw funduszy inwestycyjnych, Komisja uznaje za konieczne, aby dywidendę w 2021 r, wypłaciły wyłącznie te, spełniające wskazane przez KNF kryteria.

Podobne zalecenie Komisja sformułowała pod adresem towarzystw emerytalnych i domów maklerskich.