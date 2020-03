Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdańska; uchwalono m.in. zmiany w budżecie miasta

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwołała na wtorek nadzwyczajną sesję Rady Miasta Gdańska, podczas której przegłosowano m.in. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie miasta na 2020 r.

"Nie wiemy, czy zaplanowana na koniec marca sesja będzie mogła się odbyć, dlatego w duchu odpowiedzialności za mieszkańców poprosiłam o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Od początku roku nie dokonywaliśmy zmian w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej. Każdego roku w marcu robimy ruchy związane z odtworzeniem wydatków, które rozciągnęły się w czasie i są wydatkami kilkuletnimi. Przywracamy m.in. 120 mln zł, z czego 90 mln zł to dochody z UE związane z inwestycjami, które będziemy rozliczać, m.in. Nową Bulońską, remont torowiska na Stogach"- wyjaśniła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Ze względów bezpieczeństwa radni zostali rozsadzeni po całej sali obrad. Ponieważ nie było możliwości przenoszenia elektrycznych elektronicznych pulpitów, przeprowadzono głosowanie imienne. Sesja RMG była transmitowana na portalu www.gdańsk.pl.

Z porządku obrad został zdjęty punkt dotyczący głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Chełm.

"Projekty, nad którymi dzisiaj będziemy głosować, są to wyłącznie uchwały finansowe. Praca nad nimi trwała przez kilka tygodni. Wierzę, że zapewnią nam stabilność i ciągłość działania w najbliższych miesiącach, które naprawdę nie wiemy, jak będą przebiegać" - tłumaczyła Dulkiewicz.

Zwróciła uwagę, że w każdym projekcie uchwały, dotyczącym wprowadzenia zmian w budżecie miasta, znajduje się pula środków w ramach tzw. rezerwy. "W przygotowanej uchwale utworzyliśmy rezerwę celową w wysokości 11,7 mln złotych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest też rezerwa ogólna, która wynosi ponad 5 mln złotych" - podkreśliła prezydent Dulkiewicz.

Podczas nadzwyczajnej sesji RMG przyjęto cztery uchwały, m.in w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Jak tłumaczyła skarbnik Gdańska Izabela Kuś, zmiany związane są m.in. z budową ul. Nowej Świętokrzyskiej, rewitalizacją kompleksu Zespołu Szpitalnego Bożego Ciała znajdującego się u stóp Góry Gradowej od strony ul. 3 Maja, modernizacją Dużej Sceny Teatru Wybrzeże i modernizacją Kolei Kokoszkowskiej. Z prognozy usunięto budowę planetarium na terenie Hevelianum, ponieważ nie udało się rozstrzygnąć przetargu.

Zmianom uległ również budżet na rok 2020. W uchwale przewidziano zwiększenie dochodów o 79 mln zł, a zwiększenie wydatków o kwotę 104 mln zł. "W uchwale zmienia również się wysokość deficytu budżetowego o kwotę 25,3 mln zł. Deficyt pokrywamy nadwyżką budżetową z tytułu rozliczenia wpływów z koncesji na alkohol w kwocie 1,5 mln zł, nadwyżką niewykorzystanych środków z funduszy unijnych - ok. 3 mln zł- oraz wolnymi środkami z rachunku budżetowego w wysokości 132,8 mln zł. W budżecie zmniejsza się, więc planowany na ten rok kredyt na kwotę 113 mln zł" - poinformowała Kuś.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad zaciągnięciem długoterminowej pożyczki w Pomorskim Funduszu Rozwoju w wysokości 25 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gdańska. Pożyczka ma być przeznaczona na rewitalizację zespołu budynków pw. Bożego Ciała na terenie Hevelianum.

Ostatnie głosowanie dotyczyło przekazania 6 mln złotych z budżetu miasta samorządowi województwa pomorskiego na rzecz uruchomienia biletu komunalnego na wszystkie środki transportu - autobusy, tramwaje, SKM, PKM, Polregio.

Podczas sesji prezydent Dulkiewicz przedstawiła radnym raport z działań podjętych przez miasto w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Zaapelowała do mieszkańców o spokój i odpowiedzialność. "Nie siejmy paniki, bierzmy odpowiedzialność za siebie i innych. Stosujemy podstawowe zasady higieny, o których wszędzie możemy przeczytać - myjemy jak najczęściej ręce, dezynfekujemy te miejsca, które najczęściej są dotykane" - mówiła.

Przypomniała, że Urząd Miejski i wszystkie podległe miastu jednostki, spółki i instytucje ograniczyły przyjmowanie interesantów. Zamknięto do odwołania wszystkie instytucje kultury, żłobki, przedszkola szkoły. Odwołane zostały imprezy masowe, a także mniejsze zgromadzenia, np. konsultacje związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

Do wszystkich klubów sportowych rozesłano pisma z prośbą o zawieszenie zajęć. Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego prezydent poprosiła o przesłanie wytycznych dotyczących organizacji miejsc kwarantanny, dla tych, którzy nie będą mogli przebywać na kwarantannie domowej. Miasto wystąpi do wojewody o środki, które zostaną przeznaczone m. in. na zakup pościeli, środki higieniczne do miejsc, w których gdańszczanie będą przechodzili kwarantannę. "Oszacowaliśmy, że tygodniowo możemy potrzebować 100 tys. zł" - mówiła Dulkiewicz.

W środkach komunikacji miejskiej i na portalu miejskim gdańsk.pl prowadzona jest akcja informacyjna na temat koronawirusa, komunikaty zostaną przetłumaczone również na język angielski, ukraiński, rosyjski.

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach Gdańska Platforma Edukacyjna umożliwiła zdalne prowadzenie lekcji. "Ruszyła akcja odnawiania loginów dla uczniów. Ze 114 naszych publicznych placówek oświatowych ok. 80 wdrożyło zajęcia online i przekazywanie uczniom materiałów do pracy. Przygotowujemy także zajęcia dla najmłodszych. Wykorzystamy do tego nasz miejski portal gdansk.pl" - przekazała Dulkiewicz.

Zwróciła uwagę, że każdego wieczoru pojazdy komunikacji miejskiej są w pełni dezynfekowane. Sprzedaż biletów u kierowców i motorniczych została zawieszona. Na przystankach otwierane są wszystkie drzwi, aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami i jednocześnie zapewnić przepływ powietrza. Od czwartku będzie obowiązywał sobotni rozkład.

Prezydent Gdańska przyznała, że wśród setek pytań, jakie w ostatnich dniach spływają do Urzędu Miejskiego, wiele z nich dotyczy kwestii opłat za czynsze w lokalach komunalnych, głównie tych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

"Na dzisiaj jako prezydent nie mam żadnych możliwości, aby czynsze zlikwidować lub zmniejszyć. Jakakolwiek decyzja związana z obniżeniem czynszów wiąże się z naruszeniem ustawy o finansach publicznych" - wyjaśniła Dulkiewicz.