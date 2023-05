Nadzwyczajny zysk netto Dębicy - 122 mln zł w I kwartale

Zysk netto w wysokości 122 mln zł, wyższy o 241,7 proc. rdr, uzyskała w I kw. br. Firma Oponiarska Dębica. Jak wyjaśniono w informacji spółki, wyniki mają charakter nadzwyczajny, są przede wszystkim efektem wyższych cen sprzedaży w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Spółka poinformowała we wtorek w komunikacie, że w pierwszym kwartale 2023 r. Firma Oponiarska Dębica uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 932,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku. Zysk EBIT w pierwszym kwartale tego roku osiągnął poziom 145,2 mln zł, czyli wzrósł o 244,9 proc. w porównaniu do 42,1 mln zł rok wcześniej, a zysk netto był na poziomie 122 mln zł, czyli o 241,7 proc. wyższy w porównaniu z 35,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Jak ocenia w komunikacie spółka, uzyskane wyniki mają charakter nadzwyczajny.

"Nasze wyniki są przede wszystkim rezultatem wyższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 r., spowodowanych czynnikami inflacyjnymi, które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w pierwszym kwartale 2023 r." - podała firma.

"(...) nadal funkcjonujemy w bardzo zmiennych warunkach i oceniamy wypracowane w I kwartale rezultaty jako nadzwyczajne. Dlatego poziom marży osiągniętej w I kwartale nie powinien być źródłem prognoz wyników w kolejnych okresach i całym roku 2023. W następnych miesiącach roku ciągle będziemy musieli się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, takimi jak: presja inflacyjna na branżę i całą gospodarkę, podwyższony poziom niepewności rynkowej, rosnące koszty pracy oraz ewentualne dalsze pogorszenie się nastrojów konsumenckich. Dodatkowo koszty transportu nadal utrzymują się na wysokim poziomie" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes FO Dębica Leszek Szafran.

Jak podaje Firma Oponiarska Dębica S.A., sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym kwartale 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 861,3 mln zł, co oznacza, że były one wyższe o 22,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 22,7 proc. do 70,9 mln zł.