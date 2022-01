Naftoport z Grupy PERN z rekordowym przeładunkiem za 2021 r. prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw

Prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw przeładował w 2021 r. Naftoport z Grupy PERN. To o ponad 6 proc. więcej niż w rekordowym 2019 r. Jak podkreśla PERN, Naftoport jest obecnie kluczową spółką, która zapewnia dywersyfikację dostaw ropy naftowej do Polski.

Informując w środę o rekordowych przeładunkach w Naftoporcie w 2021 r., PERN przypomniał, iż jest to jedyny w Polsce morski terminal przeładunku ropy naftowej i jeden z największych terminali przeładunku produktów jej rafinacji, a zarazem jeden z największych w ogóle przeładunkowych terminali na Morzy Bałtyckim.

"Prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw przeładował w ubiegłym roku Naftoport z Grupy PERN. To o ponad 6 proc. więcej niż w rekordowym 2019 r." - podkreślił PERN. Wspomniał przy tym, iż właśnie w 2019 r. Naftoport działał "na maksymalnych obrotach z powodu kryzysu chlorkowego", który na 46 dni zatrzymał tłoczenie surowca ropociągiem "Przyjaźń" - chodziło o chlorki wykryte w ropie naftowej tłoczonej magistralą do Polski z Rosji, tranzytem przez Białoruś.

Jak zauważył PERN, "dziś już prawie dwie trzecie dostaw surowca do Polski odbywa się drogą morską, głównie z kierunków innych niż wschodni". "Naftoport jest dziś kluczową spółką zapewniającą dywersyfikację dostaw ropy naftowej do Polski" - oświadczył PERN.

Prezes PERN Igor Wasilewski, będący także przewodniczącym rady nadzorczej Naftoportu, zapewnił, że spółka bardzo dużą wagę przykłada do rozwoju infrastruktury zlokalizowanej nad Morzem Bałtyckim.

"Dzięki niej nasi klienci mogą skutecznie dywersyfikować dostawy ropy naftowej tak, aby otrzymywać najbardziej wydajne mieszanki i produkować najlepszej jakości paliwa oraz produkty petrochemiczne" - ocenił Wasilewski, cytowany w komunikacie PERN.

Prezes PERN zwrócił uwagę, że spółka ta w ciągu ostatnich dwóch lat "radykalnie zwiększyła potencjał magazynowy dedykowany ropie naftowej właśnie na wybrzeżu". Wspomniał przy tym o rozbudowanej bazie surowcowej w Gdańsku i o zakończonym drugim etapie rozbudowy tamtejszego Terminala Naftowego, co zwiększyło magazynowy potencjał PERN o prawie 600 tys. metrów sześc.

Z kolei prezes Naftoportu Andrzej Brzózka podał, iż w 2021 r. obsłużono tam blisko 270 tankowców. Jak zaznaczył, do Naftoportu mogą zawijać jednostki o długości przekraczającej 300 metrów i zanurzeniu 15 metrów, a do dyspozycji klientów jest tam aż 5 stanowisk przeładunkowych.

PERN zaznaczył, iż Naftoport posiada zdolność do przeładunku ponad 36 mln ton ropy oraz 4 mln ton produktów naftowych w skali roku, zapewniając tym samym możliwość pełnego pokrycia potrzeb rafinerii podłączonych do systemu rurociągów PERN. Spółka wyjaśniła jednocześnie, że w morskim terminalu Naftoportu prowadzone są przeładunki ropy naftowej oraz benzyny i oleju napędowego, a także paliwa lotniczego, oleju opałowego, kondensatów i komponentów.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. na terenie naszego kraju rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadające bazy magazynowe surowca i paliw.

W ostatnim czasie PERN informował, że pojemność jego baz ropy naftowej wynosi obecnie 4,1 mln metrów sześc. - surowiec magazynowany jest w 75 zbiornikach, a długość rurociągów do jego transportu to 1845 km, natomiast w przypadku baz paliw spółka posiada 315 zbiorników o łącznej pojemności 2,1 mln metrów sześc., a długość magistrali produktowych to 616 km.

