Naftor z grupy PERN z nową usługą - dezynfekcja pomieszczeń

Specjalizujący się w ochronie mienia i osób Naftor z Grupy PERN wprowadził, w związku z epidemią koronawirusa, nową usługę - dezynfekcję pomieszczeń metodą zamgławiania oraz ozonowania, które - jak podaje spółka - skutecznie zwalczają bakterie i wirusy.

"Sytuacja epidemiczna, która zaskoczyła całe społeczeństwo, wymaga od nas podejmowania nowych kroków i działań" - oświadczył w komunikacie Naftor. Spółka podkreśliła, iż "wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z bezpiecznym powrotem pracowników do miejsc zatrudnienia wprowadziła nową usługę dezynfekcji pomieszczeń".

Naftor rekomenduje, że skorzystanie z tego rodzaju działań "skutecznie zwiększy bezpieczeństwo klientów i pracowników, zarówno dzięki profilaktyce, jak i w sytuacjach interwencji kryzysowej". "Dezynfekcje przeprowadzamy przy użyciu metody zamgławiania oraz ozonowania. Metody przez nas stosowane charakteryzują się dużą skutecznością w walce z bakteriami i wirusami, ich zaletą jest możliwość korzystania z pomieszczeń niedługo po wykonaniu dezynfekcji" - informuje spółka.

Naftor istnieje od 2004 r, chroniąc m.in. obiekty PERN, w tym bazy magazynowe, a także obiekty podmiotów zewnętrznych, jak np. Terminal LNG w Świnoujściu czy Mostostal Warszawa. Spółka powstała po wyodrębnieniu ze struktury dawnych Naftobaz, działających następnie jako Operator Logistyczny Paliw Płynnych, będący największym w Polsce podmiotem magazynowania paliw płynnych, który w 2018 r. przejął PERN, jako spółkę ze swej grupy kapitałowej.

Wcześniej, w sierpniu 2014 r., Naftor rozszerzył zakres działalności o usługi handlowe w oparciu o koncesję w zakresie obrotu, wytwarzania i magazynowania produktów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Spółka prowadzi też specjalistyczne szkolenia, dysponując kadrą instruktorów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Siłach Zbrojnych, policji i służbach specjalnych. Zajmuje się również projektowaniem, instalowaniem i serwisowaniem instalacji teletechnicznych, w tym systemów bezpieczeństwa.

PERN, do którego grupy kapitałowej należy Naftor, to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.