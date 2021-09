Naftoserwis zbadał stan nowego rurociągu na terenie IKS "Solino" z Grupy Orlen

Naftoserwis z Grupy PERN, na zlecenie spółki ZRUG, przeprowadził inspekcję w technologii in-line-inspection, czyli badanie stanu nowo wybudowanego rurociągu, łączącego magazynową PKN Orlen na terenie Inowrocławskich Kopalni Soli (IKS) "Solino" z komorą odbioru w miejscowości Wielowieś.

Jak poinformował Naftoserwis, na potrzeby realizacji zadania zespół specjalistów tej spółki przygotował i skonfigurował dwa urządzenia diagnostyczne - tłok KALIBRAK 250 do pomiaru geometrii wewnętrznej rurociągu oraz tłok ultradźwiękowy Korsonic 300 do kontroli stanu technicznego ścianki rurociągu.

"Badanie objęło odcinek łączący bazę magazynową Orlen znajdującą się na terenie kopalni soli IKS Solino z komorą odbioru w miejscowości Wielowieś" - przekazał Naftoserwis. Wyjaśnił przy tym, że inspekcję w technologii in-line-inspection "przeprowadzono z wykorzystaniem wody jako medium transmisyjnego", podczas przygotowań do rozruchu po próbie szczelności magistrali.

"Wykonane dwa przejazdy, przy sprawnej współpracy czterech podmiotów zaangażowanych w ich realizację - ZRUG, TechGaz, Orlen, Naftoserwis, zakończyły się sukcesem" - podkreślono w komunikacie.

Według Naftoserwisu, był to pierwszy projekt, jaki wspólnie ze ZRUG i TechGaz został zrealizowany tam dla PKN Orlen. Jak zaznaczono w informacji, zadanie, które dotyczyło nowo wybudowanej drugiej nitki magistrali, zrealizowano na zlecenie ZRUG.

Naftoserwis specjalizuje się m.in. w badaniu stanu technicznego rurociągów, w tym ropy naftowej, paliw i gazu przy wykorzystaniu tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek czy korozji. W 2019 r. spółka wprowadziła do swej oferty wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych, a także czyszczenia zbiorników na ropę naftową - wcześniej spółka świadczyła usługi czyszczenia jedynie zbiorników na paliwa.

W lutym PERN informował, iż Naftoserwis oraz amerykańska firma Q-Inline zakończyły badania stanu rurociągów paliwowych na Tajwanie - były to pierwsze takie prace polskiej firmy z wykorzystaniem tłoków inteligentnych obejmujące magistrale należące do CPC Corporation Taiwan. W maju Naftoserwis przeprowadził dla Grupy Lotos diagnostykę rurociągu paliwowego o długości 9 km. Jak podawał wówczas PERN, Grupa Lotos wybrała w postępowaniu przetargowym ofertę Naftoserwis na badanie kolejnego odcinka swej magistrali, liczącego także 9 km.

Wcześniej spółka z Grupy PERN przeprowadzała badania rurociągów m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador oraz na Tajwanie w 2020 r. - były to pierwsze takie prace polskiej firmy z wykorzystaniem tłoków inteligentnych, obejmujące magistrale należące do CPC Corporation Taiwan.

W 2019 r. Naftoserwis został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów, która powstała w 1990 r. i obecnie zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. PPSA organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

PERN, do którego grupy kapitałowej należy Naftoserwis, to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

IKS Solino, gdzie na zlecenie ZRUG Naftoserwis wykonał ostatnio inspekcję stanu rurociągu, to podmiot Grupy Orlen, wydobywający sól i produkujący solankę. Na terenie spółki, w wyeksploatowanych kawernach solnych, znajduje się Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra". Od 2002 r. na głębokości 300 do 350 metrów magazynowane są tam strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej i paliw gotowych, w tym oleju napędowego - to jeden z niewielu tego typu obiektów w Europie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl