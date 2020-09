Nagroda Cyfrowy Orzeł 2020 dla szefowej GoVTech

Nagrodę Cyfrowy Orzeł 2020 otrzymała w piątek pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji Justyna Orłowska. Szefowa Programu GovTech została doceniona m.in za usprawnianie dialogu między sektorem publicznym a innowatorami.

Podczas uroczystej gali z okazji 15-lecia Związku Cyfrowa Polska, zrzeszającej największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, nagrodę Cyfrowy Orzeł 2020 wręczył laureatce prezes ZCP Michał Kanownik.

"Cyfrowy Orzeł jest to nasze branżowe wyróżnienie dla najważniejszych ludzi w państwie, którzy przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej. W tym roku postanowiliśmy nagrodzić panią dyrektor Justynę Orłowską za jej nieoceniony wkład w rozwój polskich start-upów, inicjowanie i koordynowanie strategicznych projektów cyfrowych oraz rozwijanie relacji między administracją publiczną a biznesem" - powiedział Kanownik.

Zaznaczył, że GovTech Polska pod kierownictwem Orłowskiej "to świetny przykład na to, że można wypracować wspólny dialog między innowatorami, młodymi inżynierami, naukowcami, przedsiębiorcami a sektorem publicznym i znaleźć sposób na wcielanie ciekawych projektów w życie".

Odbierając nagrodę Orłowska podkreśliła, że wyróżnienie to należy się przede wszystkim tym, którzy w ramach Programu GovTech Polska na co dzień budują Polską cyfryzację - start-upom, naukowcom i innowatorom. "Traktuję ją jako docenienie ich pracy i motywację dla nas, by dalej współtworzyć polską rewolucję cyfrową" - wskazała pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

W tym roku, jak podkreślił Kanownik, nagroda Cyfrowego Orła została przyznana po raz czwarty. Do tej pory Cyfrowego Orła dostali: premier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Program GovTech Polska jest organizowany pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Ma on na celu usprawnienie pozyskiwania przez sektor publiczny nowoczesnych technologii poprzez zaangażowanie w zamówienia publiczne Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach programu możliwe jest dofinansowywanie działań podejmowanych przez centralne oraz lokalne instytucje publiczne, a także udzielanie grantów w ramach wcześniej sformułowanych zasad. Program umożliwi także zawieranie porozumień międzynarodowych oraz finansowanie międzynarodowych przedsięwzięć służących realizacji celów programu.