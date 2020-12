Nagroda im. bpa Andrzejewskiego dla rolniczej "Solidarności"

Nagrodę im. bpa Romana Andrzejewskiego za rok 2020 otrzyma Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" - zdecydowała Kapituła Nagrody - poinformował w przekazanym PAP w piątek komunikacie przewodniczący Fundacji "Solidarna Wieś" Sławomir Siwek.

Kapituła Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, obradująca pod honorowym przewodnictwem Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura Mizińskiego jednogłośnie uznała, że w tym roku należy uhonorować Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", który świętuje 40 lat istnienia.

"Po strajkach sierpniowych w 1980 r. rolnicy musieli podjąć nieugiętą walkę z władzami komunistycznymi o zalegalizowanie swojej niezależnej organizacji. Walka trwała 9 miesięcy. Rejestracja +Solidarności+ rolników nastąpiła 12 maja 1981 r." - przypomniano w komunikacie.

Przypominając rolę Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego podkreślono, że "bez Jego zdecydowanego wsparcia i twardych nacisków na władze w połączeniu z odwagą tysięcy chłopów polskich powstanie NSZZ RI +Solidarność+ byłoby niemożliwe".

"Kapituła chyli głowę przed często zapomnianymi bohaterami tamtych lat. Wielu rolników traciło życie i zdrowie w walce o wolność zrzeszania się. Uznanie należy się również kapłanom z parafii wiejskich i małomiasteczkowych, którzy wspierali niezależny ruch ludowy, a w stanie wojennym i latach 80. ubiegłego wieku umożliwiali działanie podziemnej organizacji" - zaznaczono.

Kapituła doceniła również program Związku, który za priorytet uznaje obronę polskiej ziemi, prawo do prywatnej własności, troskę o trwałość rodzinnych gospodarstw rolnych, obronę tradycji i chrześcijańskiego systemu wartości. "+Solidarność+ Rolników Indywidualnych zawsze uważał, że prawo do efektywnego gospodarowania na własnej ziemi to racja stanu państwa polskiego i warunek jego niepodległości" - podkreślono w uzasadnieniu.

Kapituła wysoko oceniła, że w swej czterdziestoletniej historii NSZZ RI "Solidarność" walcząc o prawa rolników, był i jest Związkiem, który nie boi się zmian i czynnie uczestniczy w przemianach w Polsce i Europie. Członkowie Związku są świadomi odpowiedzialności za oddaną im do zagospodarowania ziemię, za siłę rodziny i kraju".

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, przyznana została przez Fundację "Solidarna Wieś" po raz siedemnasty. Dotychczas laureatami były osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla spraw rolnictwa, kultury oraz rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wsi i małych ojczyzn: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef Glemp prymas Polski, ks. prał. Bogusław Bijak, bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher (Bawaria), abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr Stanisław Jaromi, ks. Kazimierz Kaczor, prof. Jacek Hilszczański, zespół pieśni i tańca "Mazowsze", abp. Henryk Hoser. Fundacja przyznaje również stypendia tego samego imienia dla młodych ze wsi i małych miast, którzy mimo trudności pragną się uczyć.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego jest przyznawana za zasługi dla polskiego rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju wsi i kształcenia rolników.