Nagroda Krajobrazowa dla Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego został laureatem Nagrody Krajobrazowej, przyznawanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zwycięski projekt dotyczy ochrony cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.

"Zwycięski projekt zostanie zgłoszony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do konkursu Europejska Nagroda Krajobrazowa" - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Dyrekcji Piotr Otrębski.

Międzynarodową nagrodę, o którą będzie teraz rywalizować śląski projekt, przyznaje Rady Europy na mocy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Polska Nagroda Krajobrazowa została przyznana po raz piąty. W konkursie wyróżniane są projekty będące przykładami "zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazu, z aktywnym udziałem społeczeństwa, połączone z podnoszeniem wiedzy w zakresie wartości i roli krajobrazów". Nagradzanie inicjatyw w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazów ma służyć podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat wartości krajobrazów oraz zmian w nich zachodzących.

Udziału w rozstrzygniętym w ostatnim czasie konkursie mogły brać zarówno jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, jak i np. regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub ich zespoły, a także organizacje pozarządowe i instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazem.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez trzy lata przed datą przesyłania zgłoszenia. Oceniano zatem przedsięwzięcia z lat ubiegłych, a nie nowe projekty, których realizacja zakończyła się w ostatnim czasie.

W ocenie GIOŚ, Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego wzorcowo zrealizował projekt zatytułowany "Ochrona cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".

"Nagrodzony projekt spełnia wszystkie kryteria określone w Rezolucji o zasadach regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, tj. wprowadza konkretną metodę ochrony, planowania krajobrazu i zarządzania nim; odwołuje się do zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne, gospodarcze, kulturowe i estetyczne; wprowadza zrównoważony rozwój, stanowi wzór do naśladowania" - wyliczał rzecznik GDOŚ.

Ważnym elementem, który wpłynął na pozytywną ocenę projektu, było również przywrócenie historycznego sposobu użytkowania terenów położonych w parku krajobrazowym, co pozwoliło na odtworzenie typowych dla tego regionu krajobrazów oraz zachowanie różnorodności biologicznej na tym obszarze. Doceniono również włączenie lokalnej społeczności w podejmowane w parku działania.

Komisja konkursowa zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia za zrealizowany przez samorząd Opola projekt "Odra uRzeka. Zagospodarowanie nadbrzeży Młynówki w Opolu. Rewitalizacja Parku Nadodrzańskiego w Opolu". "Komisja doceniła kompleksowe podejście Miasta Opole do obszarów nadrzecznych znajdujących się w graniach miasta. W projekcie uwzględniono zarówno funkcje społeczne, estetyczne, jak i ekologiczne krajobrazu, a także bezpieczeństwo powodziowe" - poinformowała Dyrekcja.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Nagroda przyznawana jest co dwa lata za wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

W październiku ub. roku minęło 20 lat od podpisania we Florencji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, której celem jest ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku 20 października obchodzony jest Dzień Krajobrazu. To okazja do przypomnienia, że krajobraz jest zasobem, z którego można czerpać korzyści estetyczne, ale również materialne; jest także dobrem publicznym - wspólną własnością, o którą powinno się dbać i którą należy chronić.

W Polsce jednym z elementów wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz promocji działań na rzecz ochrony i planowania krajobrazu jest Nagroda Krajobrazowa. Konkurs organizowany jest od 2012 r. co dwa lata. Zgłaszane do konkursu inicjatywy mogą być związane ze wszystkimi typami krajobrazów, takich jak: miejskie, wiejskie, podmiejskie, przemysłowe, zdegradowane, naturalne, górskie, nadbrzeżne czy kulturowe.

Cztery lata temu laureatem Polskiej Nagrody Krajobrazowej był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, który zrealizował projekt "Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa - użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy". W konkursie przed dwoma laty laureata nie wyłoniono z powodu braku zgłoszonych do konkursu projektów.