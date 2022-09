Naimski: nie ma niepodległości bez energetycznego bezpieczeństwa kraju

Ostatnie 30 lat to były zmagania o niezależność energetyczną Polski. Niepodległości bez energetycznego bezpieczeństwa nie będzie - mówił w piątek odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego Piotr Naimski.

W piątek - w 46. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników - podczas uroczystości w Belwederze Piotr Naimski, wraz ze współzałożycielami KOR Antonim Macierewiczem i Mirosławem Chojeckim, został odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Naimski ocenił, że przez ostatnie 30 lat toczyły się "nieustające zmagania" w celu zabezpieczenia energetycznego Polski. Podkreślił, że uważał, a "dzisiaj w zasadzie wszyscy na szczęście (uważają - PAP), że niepodległości bez energetycznego bezpieczeństwa w kraju nie będzie". "Po 30 latach - to długo trwało - tę rosyjską pętlę zrzucamy. Za cztery dni w Szczecinie, niektórzy spośród nas, spotkamy się i będzie to uroczyste uruchomienie tego gazociągu do Norwegii (Baltic Pipe - PAP)" - dodał.

"Dziękuję Polsce za uznanie tego, co robiłem przez 50 lat, dziękuję za uznanie tego, co było 40 parę lat temu, ale bardzo dziękuję za to, co było w ciągu ostatnich prawie siedmiu lat" - wskazał Naimski. "To nie byłoby możliwe - osiągnięcie tego sukcesu bez wsparcia pana prezydenta, (...) premierów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, bez kolegów z rządu, administracji, spółek bezpośrednio zaangażowanych w ten projekt. Nie byłoby możliwe bez oparcia w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości" - wymieniał.

