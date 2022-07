Naimski: umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z MAE to politycznie ważny krok

We wtorek w Warszawie odbędzie się uroczyste podpisanie umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Międzynarodową Agencją Energetyczną. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski ocenił, że to politycznie ważny krok.

We worek zaplanowano też debatę pt. "Wpływ wojny w Ukrainie na sektor Energetyczny", w której mają wziąć udział: szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister energii Ukrainy German Galushchenko, dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol, a także przedstawiciele najważniejszych polskich spółek paliwowo-energetycznych.

Jak skomentował, we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, Naimski umowa stowarzyszeniowa ma znaczenie przede wszystkim symboliczne. "Ukraina stara się wejść do różnych struktur Zachodu. To, że uzyskała status kandydata do UE, jest ważne politycznie dla Ukrainy jako perspektywa. Jest też ważne dla Unii Europejskiej jako wspólnie podjęta decyzja otworzenia tej perspektywy na Wschód od Unii" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

"MAE to struktura, która pierwotnie miała zapewniać bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej dla krajów, które do tej struktury weszły, ale zajmująca się szerzej bezpieczeństwem energetycznym. Ukraina, która uzyskuje status stowarzyszony, wchodzi do tej struktury. Politycznie jest to ważny krok" - podkreślił Naimski.

MAE została utworzona w listopadzie 1974 r. w następstwie pierwszego światowego kryzysu naftowego. Polska jest członkiem MAE od 2008 r. MAE jest organizacją powołaną w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w celu wdrożenia międzynarodowego programu energetycznego.

Głównymi zadaniami MAE są: utrzymanie i poprawa systemów reagowania na wypadek przerw w dostawach ropy naftowej; promocja racjonalnych polityk energetycznych w kontekście globalnym poprzez współpracę z krajami niebędącymi członkami MAE, przemysłem i organizacjami międzynarodowymi; promocja współpracy międzynarodowej w zakresie technologii energetycznych; pomoc w integracji polityk energetycznych i ochrony środowiska. MAE prowadzi też przeglądy gotowości reagowania kryzysowego w państwach członkowskich oraz przeglądy polityk energetycznych oraz przygotowuje liczne analizy i publikacje z dziedziny energii (w tym flagowy World Energy Outlook). PAP)

kmz/ amac/

