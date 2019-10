Najbogatszy człowiek świata może stracić pierwsze miejsce

Notowania giełdowe Amazona z 24 października wpłynęły na szacowany majątek Jeffa Bezosa. Akcje spały o 8,1 proc. i grożą zmianą na pozycji najbogatszego człowieka świata.

Za akcję Amazona na nowojorskiej giełdzie 24 października na zamknięciu płacono 1,637 tys. dolarów. Przy okazji publikacji wyników kwartalnych firma pokazała nową strategię uwzględniającą dostawy do klientów w jeden dzień. Więcej produktów ma być tak dostarczanych do odbiorców. Inwestorzy sceptycznie zareagowali na te plany.



Jeśli akcje spadną poniżej tej ceny, Bezos oficjalnie straci pozycję najbogatszego człowieka świata w rankingu Bloomberga. Ranking ten uwzględnia w szacowanym majątku miliarderów ich pakiety akcji, Bezos ma duży pakiet Amazona. Drugi w zestawieniu Bloomberga jest Bill Gates.



Majątek Jeffa Bezosa jest obecnie szacowany na 110,2 mld dolarów, Gatesa na 105,7 mld. Czy do zmiany oficjalnie dojdzie, zależy od ceny akcji w piątek. Bloomberg bowiem aktualizuje swój ranking tygodniowo i w oparciu o dane z zamknięcia właśnie w ostatni dzień tygodnia.



Jak podkreśla thenational.ae, Jeff Bezos byłby liderem bez względu na wartość akcji, gdyby nie jego rozwód. W czerwcu twórca Amazona podzielił się majątkiem z byłą żoną MacKenzie Bezos. Warto wspomnieć, że ten rozwód zrobił z niej czwartą pod względem wielkości majątku kobietę świata. Bezos dał jej 38 miliardów dolarów. Dostała także jedną czwartą akcji Amazona, które posiadali wspólnie jako małżeństwo.



Za to Bill Gates pozostałby na szczycie listy, gdyby nie jego aktywność charytatywna. Twórca Microsoftu oddał w ciągu minionych lat 35 miliardów dolarów swojej fundacji założonej w 2000 r. Fundacja Billa i Melindy Gatesów organizuje stypendia dla studentów, wspomaga badania nad AIDS i chorobami nękającymi kraje biedne.