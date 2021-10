Najcenniejsi prezesi warci są miliony [RANKING]

Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński jest najwyżej wycenianym prezesem spółek notowanych na GPW w roku 2021. Największy spadek wartości zanotował szef CD Projektu Adam Kiciński - czytamy w najnowszym raporcie Martis Consulting.

Dymisje

Czwarte miejsce w rankingu zajął, prezes ING Banku Śląskiego z wyceną na poziomie 684 mln zł. W zarządzie banku zasiada od 1994 roku.Walory ING przynoszą dużo satysfakcji inwestorom. Od lipca 2021 kurs spółki zwyżkuje z poziomu 180 do 270 zł. W II kwartale 2021 zysk netto banku sięgnął 615,3 mln zł wobec 316,2 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Pamiętajmy też, że analitycy - w związku ze spodziewanym rozwiązaniem kwestii kredytów frankowych oraz podwyżką stóp procentowych - wróżą bankom owocną przyszłość.Na piątym miejscu uplasowała się szefowa PZU. To pierwsza kobieta w pięciu zestawieniach, które do tej pory wydano.Blisko 1,7 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie 2021 roku to najwyższy wynik PZU od sześciu lat.Pierwszą dziesiątkę rankingu uzupełniają:(PGE),(CD Projekt),(mBank),(Cyfrowy Polsat) oraz zamykający pierwszą dziesiątkę(Grupa Kęty).Jak wspomnieliśmy, największą utratę wartości zanotował prezes CD Projekt, którego wartość o prawie 460 mln zł. To rezultat ubiegłorocznej, nieudanej premiery „Cyberpunka 2077".Jak wskazują autorzy raportu, zestawienie opuścił wieloletni lider, prezes PKO BP, który poinformował o swojej rezygnacji 11 maja. Dwa dni później kapitalizacja banku spadła o 9 proc. 8 czerwca 2021 r. prezes Jagiełło, po 12 latach kierowania największa krajową instytucją finansową, oficjalnie ją opuścił.Z tak drastyczną reakcją rynku nie spotkało się odwołanie drugiego prezesa spółki państwowej. Po dymisjiz funkcji prezesa Grupy Azoty, kurs akcji spadł o zaledwie 0,5 proc.W powodów zmian menadżerskich zestawienie opuścił kolejny stały jego uczestnik, czyli. W marcu, po 18 latach rządów, prezes Citi Handlowego zapowiedział, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję.Z funkcji prezesa zrezygnował także założyciel 11 bit studios, który pozostał w spółce jako członek zarządu. Po jego decyzji kapitalizacja spółki spadła o 4 proc.Prawdziwe tąpnięcie obserwowaliśmy jednak po rezygnacji, prezesa Biomed-Lublin, który odchodził w sporze z przewodniczącym rady nadzorczej. Kapitalizacji spółki stopniała aż o 17 proc., jednak tu wpływ miała z pewnością atmosfera wokół przedłużających się prac nad lekiem na COVID-19.Martis Consulting to agencja konsultingowa, która od 20 lat świadczy usługi z obszaru public relations i relacji inwestorskich. Jej eksperci przygotowują analizy, raporty i badania dotyczące rynku kapitałowego w Polsce.