Najem, sprzedaż i budownictwo najczęściej przed sądem polubownym

Sprawy o wartości przedmiotu sporu od 1 mln zł do ponad 10 mln zł to niemal jedna czwarta postępowań, którymi w ubiegłym roku zajmował się Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W sumie w 2019 r. do sądu wpłynęło 175 nowych spraw, w 100 arbitrzy wydali decyzje kończące postępowanie. Najczęściej rozstrzygali spory z zakresu najmu.

Niemal 6 proc. ogółu postępowań prowadzonych przez arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej to sprawy o wartości przedmiotu sporu (WPS) przekraczającej 10 mln zł.

Ponad 17 proc. mieści się w przedziale od 1 do 10 mln zł.

Niemal 72 proc. to postępowania o WPS sięgającym od 10 tys. zł do 1 mln zł, a blisko 6 proc. ogółu spraw rozstrzyganych przez arbitrów dotyczyła sporów o wartości do 10 tys. zł.