Najem wygra z własnością

Eksperci nie mają wątpliwości, że w 2030 r. niewielu Polaków będzie stać na zakup własnego mieszkania. Trzeba więc rozwinąć rynek najmu, m.in. przez wprowadzenie REIT-ów - pisze czwartkowy "Puls Biznesu".

Jak podaje gazeta, "ponad 60 proc. speców z branży nieruchomości uważa, że za siedem lat mieszkania nad Wisłą będą głównie wynajmowane, i to z konieczności". "Na własne lokum będzie stać tylko najbogatszych - to główny wniosek z najnowszego raportu ThinkCo, przygotowanego we współpracy z firmami Simpl.rent, Otodom i PFR Nieruchomości" - czytamy.

Według dziennika, "badani spodziewają się też spadku presji społecznej na posiadanie własnego M.". "Aż 98 proc. ankietowanych uważa, że w 2030 r. rozwój najmu instytucjonalnego będzie wpływał pozytywnie na profesjonalizację całego rynku najmu. Problem w tym, że obecnie mamy w Polsce tylko 12 tys. PRS-ów (ang. Privete Rented Sector), co stanowi mniej niż 1 proc. całego rynku najmu. Podaż mogą zwiększyć deweloperzy, którzy - według 84 proc. ankietowanych przez ThinkCo - będą częściej budowali właśnie pod najem instytucjonalny. Jeśli zaś chodzi o to, jak bardzo liczba PRS-ów w Polsce może urosnąć w siedem lat, to eksperci uzależniają to od kilku czynników" - podkreślono w artykule.

"Pytanie, jakie będą stopy procentowe w Europie i Polsce, bo to one w znacznym stopniu wpływają na inwestycje. Myślę, że od prognoz rynkowych na poziomie 60 tys. PRS-ów należałoby odjąć 10-20 tys. Ponadto gdybyśmy w Polsce mieli REIT-y, to doszłoby nam kolejne 50 tys. lokali" - mówi Jan Dziekoński, twórca portalu analitycznego FLTR.pl.

