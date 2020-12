Najgorsze za bankami. Przyszłość? Z nutą niepewności

Rekomendacje biur maklerskich w ostatnich tygodniach dla większości banków zawierają rekomendacje „kupuj”. Czy to oznacza, że wychodzimy z kryzysu? Niekoniecznie. To raczej nadzieja, że większość tego, co się mogło złego bankom przydarzyć, już się przydarzyło i teraz będzie już tylko lepiej. Co nie znaczy, że całkiem dobrze...

Wiele rekomendacji analityków zaleca kupno akcji banków.

W ostatnich miesiącach większość polskich banków mocno straciła na wycenie, ich akcje są tanie.

Ale powrót do przedpandemicznych poziomów cen akcji jest raczej odległą perspektywą.