Najlepsza sesja na giełdzie od ponad miesiąca

Czwartkowe (16 grudnia) notowania przyniosły wzrost WIG20 o 2,5 proc., największy od pierwszej dekady listopada, zacierając złe wrażenie po sesji w środę (15 grudnia). Według analityka BM BNP Paribas BP Lukasa Cinikasa utrzymanie WIG20 powyżej poziomu 2,2 tys. pkt. na sesji piątkowej (17 grudnia), będzie optymistycznym sygnałem na kolejny tydzień.

Spadki na rynkach zagranicznych sprawiły, że WIG20 oddał ok. 15 pkt. zdobytego terenu, ale pod koniec notowań powrócił w okolice dziennego maksimum. Ostatecznie indeks zyskał 2,5 proc., kończąc notowania na 2.213,89 pkt.

Liderem było Allegro z obrotami w wysokości 113,5 mln zł. Mocno w górę poszły także spółki surowcowe - akcje JSW podrożały o 7,4 proc. do 38,9 zł, a notowania KGHM, po odbiciu z okolic rocznego minimum, poszły w górę o 5,1 proc. do 143,15 zł. WIG-Górnictwo wypadł w środę najlepiej z 15 indeksów branżowych, zyskując 5,3 proc.

Jedyną spółką w WIG20, której notowania spadły ponad 1 proc. było LPP. Spośród spółek skupionych w mWIG40 liderem wzrostów był Budimex. Liderem sektora bankowego spośród średnich spółek był Alior. Pod względem obrotów Alior ustąpił w mWIG40 jedynie mBankowi.

"Sesja zaczęła się od ponad 2-proc. wzrostu na rynku japońskim, a później wzrosty przeniosły się do Europy. Z punktu widzenia zachowania WIG20 kluczowa będzie jutrzejsza sesja, kiedy wygasać będą instrumenty pochodne. Często w trakcie takich sesji mamy podwyższoną zmienność i zwiększone obroty. Jeśli WIG20 utrzyma się w piątek powyżej 2,2 tys. pkt., to będzie to optymistyczny sygnał na kolejny tydzień" - powiedział analityk BM BNP Paribas BP Lukas Cinikas.

Przez całą sesję na GPW przeważał popyt. Po otwarciu na poziomie 2.187 pkt., ponad 15 pkt. powyżej poprzedniego zamknięcia, i krókim zawahaniu, WIG20 ruszył do góry. W ciągu trzech godzin indeks zyskał 30 pkt. i ok. 13 ustanowił sesyjne maksimum na poziomie 2.217 pkt. Spadki na rynkach zagranicznych sprawiły, że WIG20 oddał ok. 15 pkt. zdobytego terenu, ale pod koniec notowań powrócił w okolice dziennego maksimum. Ostatecznie indeks zyskał 2,5 proc., kończąc notowania na 2.213,89 pkt.

Koniunktura na głównych rynkach europejskich sprzyjała GPW - niemiecki DAX i francuski CAC 40 znajdowały się o 17 ponad 1 proc. na plusie. W USA sesja zaczęła się mniej optymistycznie. S&P 500 zyskiwał 0,2 proc., a Nasdaq Composite spadał o 0,8 proc.

Także pozostałe indeksy GPW zakończyły sesję wzrostami - WIG i mWIG40 zyskały 2,1-2,2 proc., zamykając notowania na poziomie 67.984,08 pkt. i 5.232,80 pkt. odpowiednio. Słabiej wypadł sWIG80, który zyskał 1,1 proc. i zakończył dzień na 19.980,16 pkt.

Obroty akcjami wyniosły niemal 1,1 mld zł, z czego 872 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem było Allegro z obrotami w wysokości 113,5 mln zł. Pozostałe spółki nie przekroczyły granicy 100 mln zł.

Allegro było nie tylko liderem obrotów, ale zanotowało także największy wzrost notowań w WIG20 - kurs akcji poszedł w górę o 7,1 proc. do 37,25 zł. Zatrzymanie długoterminowego trendu spadkowego, który sprowadził kurs akcji do najniższych notowań w historii, na wysokości poprzedniego minimum, sugeruje istotne wsparcie na tym poziomie (ok. 34,7 zł) i daje nadzieję na nieco dłuższy wzrost kursu.

Mocno w górę poszły także spółki surowcowe - akcje JSW podrożały o 7,4 proc. do 38,9 zł, a notowania KGHM, po odbiciu z okolic rocznego minimum, poszły w górę o 5,1 proc. do 143,15 zł.

"KGHM sprzyjała zwyżka notowań miedzi, a JSW wsparły informacje z Chin o wzroście cen produktów stalowych, co powinno korzystnie przekładać się na rynek węgla koksującego" - zwrócił uwagę Cinikas.

WIG-Górnictwo wypadł w środę najlepiej z 15 indeksów branżowych, zyskując 5,3 proc. Przynajmniej o 3 proc. wzrosły jeszcze notowania w branży informatycznej, medialnej i budownictwie. Jedynie dwa indeksy branżowe zakończyły sesję niewielkimi spadkami.

Lukas Cinikas zwócił uwagę także na istotny wzrost kursów banków, które w ostatnim czasie znajdowały się w spadkowej korekcie długoterminowych trendów wzrostowych.

O 2,8 proc. do 183,96 zł wzrosły notowania akcji CD Projektu.

Przed sesją spółka poinformowała, że podpisała wiążące porozumienie zawierające kluczowe warunki ugody, czyli "Settlement Term Sheet", ze skarżącymi spółkę w USA. CD Projekt wraz z ubezpieczycielem, Colonnade Insurance, wypłaci im łącznie 1,85 mln USD. Zgodnie z porozumieniem, osoby skarżące spółkę wycofują się całkowicie z jakichkolwiek roszczeń wobec spółki oraz członków jej zarządu.

Jedyną spółką w WIG20, której notowania spadły ponad 1 proc. było LPP. Po gwałtowny rajdzie na początku miesiąca kurs akcji ustanowił we wtorek historyczne maksimum na 17.930 zł. Po drugim z rzędu spadku notowania zamknęły się w czwartek na poziomie 17,3 tys. zł.

Spośród spółek skupionych w mWIG40 liderem wzrostów był Budimex, który zyskał 7,3 proc. i w dobrym stylu obronił minima z końca listopada br.

Liderem sektora bankowego spośród średnich spółek był Alior, którego akcje zyskały 4,8 proc. przy 14 mln zł obrotów. Pod względem obrotów Alior ustąpił w mWIG40 jedynie mBankowi (23,9 mln zł), którego notowania poszły w górę 1,7 proc.

Ponad 5 proc. zyskały notowania Enei, odbijając się z poziomu kilkumiesięcznego minimum oraz akcje Wirtualnej Polski, po gwałtownym wzroście z końcówki sesji.

Trend spadkowy kontynuowały akcje Kęt, które po zniżce o 0,9 proc. pogłębiły 8-miesięczne minimum, kończąc sesję na 558 zł.

Wśród spółek z sWIG80 inwestorzy najchętniej handlowali akcjami Bogdanki. Obroty wyniosły 4,3 mln zł, a kurs akcji zwyżkował o 4,5 proc., podążając za cenami węgla.

Jednym z liderów wzrostów w sWIG80 był także TIM - kurs akcji zwyżkował o 6,7 proc. do 38 zł, przy obrotach na poziomie 1,4 mln zł.

