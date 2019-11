Najważniejsze wiadomości o spółkach giełdowych z 28 listopada

W skrócie spółki: Amica, Asseco, LiveChat Software, Asbis, OT Logistics, czy Echo Investment.

- Zysk netto Śnieżki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2019 roku wyniósł 33,8 mln zł, czyli wzrósł 29,6 proc. rok do roku - poinformowała spółka w raporcie.- OT Logistics otrzymała wiążącą, warunkową ofertę zakupu za ok.19 mln euro udziałów w spółce zależnej Deutsche Binnenreederei AG (DBR), operatora żeglugi śródlądowej w Niemczech oraz floty przynależnej do tej działalności. Do transakcji dojść może w pierwszej połowie 2020 r. - poinformowała spółka w komunikacie.- Prezydent Donald Trump podpisał w środę ustawę Kongresu USA o poparciu dla prodemokratycznych demonstrantów w Hongkongu, co - jak się uważa - wywoła gniewną reakcję Chin. Może to utrudnić znajdujące się w delikatnej fazie negocjacje handlowe między obu państwami.- Polkomtel, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, odstąpiła od umowy z Huawei na wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie. Polkomtel będzie domagał się od Huawei zwrotu dotychczas zapłaconego wynagrodzenia- Auto Partner planuje w 2020 roku powrócić do rentowności netto zbliżonej do 2018 roku i utrzymać wzrost przychodów ponad rynek - poinformował wiceprezes spółki Piotr Janta w wywiadzie dla PAP Biznes. W 2018 roku rentowność netto dystrybutora części samochodowych wyniosła 5,1 proc.- Spar Group planuje zbudowanie w Polsce sieci 400 sklepów w ciągu pięciu lat. Bazą będzie grupa Piotr i Paweł, której sklepy przejdą rebranding i zmienią szyld na Spar - poinformował Spar Group w komunikacie. Sieć będzie także rozwijać się w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami.- Echo Investment planuje sprzedać w 2020 roku około 2 tysięcy mieszkań i przekazać klientom około 1,65 tys. lokali - poinformował w czwartek prezes Nicklas Lindberg. Wśród planów dewelopera na 2020 rok jest także ukończenie 120 tys. m kw. powierzchni biurowej i rozpoczęcie budowy 170 tys. m kw. biur.- PKO Bank Hipoteczny przeprowadzi drugą emisję zielonych listów zastawnych o wartości 250 mln zł, z terminem zapadalności 2 grudnia 2024 roku - poinformował bank w komunikacie prasowym.- Spółka zależna Archicomu zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,9519 ha we Wrocławiu, za 23,8 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Na zakupionej nieruchomości planowana jest inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna na około 320 mieszkań.- Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, która w maju 2019 roku sfinalizowała przejęcie węgierskiej spółki Poli-Farbe, przewiduje, że powrót do przejęć możliwy jest najwcześniej w 2022 roku - wynika z wypowiedzi prezesa spółki Piotra Mikruta.