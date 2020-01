Najważniejsze zmiany prawne i podatkowe w 2020 r.

Biała lista VAT, ustawa przeciwko zatorom płatniczym i wyższa płaca minimalna. Rozpoczynający się rok przynosi (lub przyniesie) wiele zmian prawie. Prowadzący biznes mieli zatem kolejną lekcję do odrobienia - przygotowanie się do nowych regulacji wchodzących w życie w 2020 r.

Nie tylko podatki

Wyższe koszty, mniejsze składki

Będzie jednak również kilka ułatwień i uproszczeń podatkowych. M.in. podniesiony zostaje - z 1,2 mln euro do 2 mln euro - limit obrotów, do którego przedsiębiorca jest uznawany za małego podatnika. Większa liczba przedsiębiorców będzie także mogła skorzystać z wyższej jednorazowej amortyzacji środków trwałych (do wysokości równowartości 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych) oraz wpłacać kwartalnie zaliczki na podatki dochodowe.Zmieniają się także zasady wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej - faktura będzie mogła być wystawiona wyłącznie wówczas, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. W ten sposób ustawodawca zamierza walczyć z przypadkami wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów i odliczania od nich podatku VAT.Od 2020 roku każdy podatnik PIT, CIT i VAT ma mieć tzw. mikrorachunek podatkowy, na który będzie wpłacał należny podatek, oraz np. odsetki za zwłokę. Indywidualny rachunek służy tylko do wpłat. Zwroty z tytułu podatków dochodowych PIT lub CIT oraz podatku od towarów i usług VAT będą odbywały się na dotychczasowych zasadach, tzn. na rachunki bankowe wskazane w CEIDG-1 lub odpowiednio NIP-8 lub na specjalny rachunek VAT (funkcjonujący w ramach stosowania mechanizmu podzielonej płatności).Rozpoczynający się rok będzie również pierwszym w którym innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli rozliczyć się korzystając z preferencyjnej ulgi podatkowej – tzw. IP Box. Ten mechanizm daje im możliwość rozliczenia ubiegłorocznych dochodów uzyskanych z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych i udoskonalonych praw własności intelektualnej według preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5 proc. Przypomnijmy, że IP Box jest dopełnieniem obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.Ważną z punktu widzenia przedsiębiorców zmianą jest wejście w życie ustawy, która ma zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych. To zmiana szczególnie ważna dla mniejszych firm. Wiele dużych podmiotów wykorzystywało bowiem swoją silniejszą pozycję rynkową niejako kredytując się ich kosztem.Nowe przepisy przewidują skrócenie - do maksymalnie 30 dni - terminów zapłaty dla podmiotów publicznych, oraz – do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty dla dużych firm, gdzie wierzycielem jest mały lub średni przedsiębiorca. Co więcej na duże firmy (powyżej 50 mln euro dochodu) nałożony został obowiązek raportowania praktyk płatniczych. Ponadto poszkodowani przez zatory płatnicze będą mieli prawo do ulgi za złe długi, zaś duże firmy, które nie płacą w terminie mniejszym kontrahentom będą musiały doliczyć do podstawy opodatkowania nieuregulowanego zobowiązania.Z nowym rokiem w życie wchodzi kilkanaście drobniejszych ułatwień w ramach uchwalonego w ubiegłym roku pakietu Przyjazne Prawo, w tym m.in. tzw. prawo do błędu. Przedsiębiorca, gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna), nie dostanie kary, a pouczenie oraz będzie zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Tego prawa nie będzie można jednak nadużywać i błędów nie będzie można popełniać zbyt często.Najpoważniejszą pozapodatkową zmianą dla wielu przedsiębiorców jest wzrost płacy minimalnej. Od 1 stycznia rośnie ona o 350 zł do 2600 zł i będzie wynosiła prawie połowę (49,7 proc.) prognozowanej na 2020 rok przeciętnej płacy. Wzrośnie również – z 14,7 zł do 17 zł minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych.Tak szybki wzrost może być dla wielu firm nie lada wyzwaniem. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że w wielu branżach nowa stawka spowoduje konieczność podwyżki płac nie tylko najmniej zarabiającym, ale niejako pchnie w górę całą siatkę wynagrodzeń.Nieco później – bo od 1 lutego – wchodzi w życie tzw. „Mały ZUS Plus", czyli rozszerzenie obowiązującego od ubiegłego roku mechanizmu „Mały ZUS”, w uproszczeniu polegający na tym, że małe firmy będą płacić składkę ZUS uzależnioną od przychodów. Limit przychodów uprawniający do skorzystania z tego mechanizmu wzrośnie do 120 tys. zł. Średnio rzecz biorąc, różnica między składkami w ramach "małego ZUS-u plus" będą o ok. 500 zł niższe od tych pełnych, ryczałtowych (tzw. "dużego ZUS-u").Mały ZUS Plus jest "kolejnym" etapem ulg dla przedsiębiorstw. Początkujące firmy mogą najpierw korzystać z tzw. "ulgi na start (jedynie składka zdrowotna przez pierwszych 6 miesięcy; w 2020 r.), a następnie z preferencyjnych składek przez 24 miesiące (w 2020 r. ok. 610 zł).Zmian zatem nie zabraknie. To, czy ich bilans okaże się dla firmy pozytywny – zależy przede wszystkim od wielkości firmy – najmniejsze podmioty powinny mieć w 2020 roku nieco lżej – zarówno pod względem finansowym, jak i regulacyjnym. Nie zmienia to jednak faktu, że 2020 rok jest kolejnym, w którym przedsiębiorcy muszą stawić czoła nowym regulacjom. Bo i do tych pozytywnych trzeba się przystosować. Co tylko potwierdza tezę, że w otoczeniu prawnym biznesu w Polsce pewne są tylko zmiany.