Najważniejszy indeks niemieckiej giełdy ma swoje święto

1 lipca 1988 roku wprowadzony został wzorem giełd w Nowym Jorku i Londynie niemiecki indeks największych spółek DAX. Początkowo w jego skład wchodziło 30 firm, a pierwszy poziom wyceny wynosił 1163 punkty.

Dokładnie 35 lat temu niemieckie ministerstwo gospodarki uznało za konieczne wprowadzenie jednego indeksu giełdowego, który grupowałby najważniejsze spółki publiczne notowane na Deutsche Boerse we Frankfurcie nad Menem.

Do tej pory wiodące były indeksy branżowe, jednak przez rosnącą liczbę spółek giełdowych coraz słabiej odzwierciedlały one faktyczną kondycję przedsiębiorstw. Stanowiło to także przeszkodę dla amerykańskich funduszy inwestycyjnych, które poszukiwały podmiotów o dużej i bardzo dużej kapitalizacji.

Po kilku miesiącach przygotowań 1 lipca 1988 roku wprowadzony został indeks DAX, skupiający wówczas 30 największych niemieckich spółek z czterech najważniejszych branż, czyli: chemii, motoryzacji, energetyki oraz ubezpieczeń i bankowości. Pierwszy odczyt na zakończenie notowań wynosił 1163 punkty.

11 spółek wchodzi w skład indeksu DAX nieprzerwanie. Są to: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Daimler, Deutsche Bank, Eon, Henkel, RWE, Siemens i Volkswagen.

Od września 2021 indeks powiększył się spółki informatyczne, nowych technologii oraz z branży spożywczej i obecnie w jego skład wchodzi 40 firm.

- DAX jest sztandarowym indeksem o międzynarodowym znaczeniu i mam nadzieję, że będzie tak przez następne 25 lat - powiedział prezes Deutsche Boerse Theodor Weimer .

Obecnie w przypadku 24 spółek z indeksu DAX wiadomo oficjalnie, że większościowymi akcjonariuszami są podmioty zagraniczne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl