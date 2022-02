Największa oferta publiczna w historii indyjskiej giełdy. Czy to na pewno prywatyzacja?

Wkrótce swoją drogę na giełdę rozpocznie LIC, państwowa firma będąca dominującym graczem na indyjskim rynku ubezpieczeń na życie. Zarządza aktywami o wartości ponad 500 mld dolarów. Ministerstwo finansów chce sprzedać do końca marca od 5 do 10 proc. udziałów. Nowi akcjonariusze uzyskaliby wgląd w politykę firmy i dywidendy. Jednak to indyjski rząd będzie w dalszym ciągu podejmował decyzje w spółce.

