Największa tarcza do drążenia tuneli kolejowych pojedzie do Łodzi

PKP Polskie Linie Kolejowe dokonały w czwartek odbioru prac związanych z maszyną TBM, która wydrąży jeden z tuneli średnicowych w Łodzi. Jej prezentacja odbyła się u jej producenta, firmy Herrenknecht w Schwanau w Niemczech. Pierwsze części TBM mogą dotrzeć do Polski w marcu.

Poinformował o tym PAP rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) Mirosław Siemieniec.

Jak wyjaśnił, ponad 1560 tonowa tarcza o średnicy 13,04 metra wydrąży dwutorowy tunel od komory startowej pomiędzy ul. Odolanowską i Stolarską, przez miejsce podziemnych przystanków Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna. Tunel będzie miał długość 3 km i średnicę 12,7 metrów. Wykona go największa maszyna TBM (z ang. Tunel Boring Machine), jaka pracowała do tej pory w Polsce.

Zwrócił uwagę, że dotychczas największą średnicę (12,6 m) miała tarcza, która drążyła tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Po odbiorze maszyny, kolejnym etapem jest jej demontaż i transport poszczególnych elementów do Łodzi. Pierwsze części mogą dotrzeć do Polski w marcu. Według rzecznika największym wyzwaniem będzie przewóz nierozbieralnego łożyska i gniazda, w którym jest osadzone oraz czterech przylegających silników. "Z uwagi na duży rozmiar tarczy część jej elementów będzie transportowana do Polski statkiem (najpierw rzeką Ren, potem Morzem Bałtyckim), a następnie nocą ciężarówkami do Łodzi" - wyjaśnił.

Przewóz fragmentów maszyny będzie wymagał sprawdzenia i przygotowania dróg. Za cały proces będzie odpowiedzialna specjalistyczna firma. Zakończenie transportu wszystkich elementów spodziewane jest w kwietniu.

Umiejscowiona na przedzie maszyny tarcza obraca się 3 razy na minutę. Jej zadaniem jest rozdrabnianie gruntu. Materiał na bieżąco jest wydobywany na powierzchnię. Wydrążona przestrzeń jest obudowywana. Dziennie TBM może wydrążyć ok. 10 m tunelu.

Komora startowa dla dużej tarczy TBM powstaje w Łodzi pomiędzy ulicami Odolanowską a Stolarską. Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy zakończenie budowy komory ma nastąpić w czerwcu. Następnie zacznie się drążenie tuneli.

Siemieniec przypomniał, że wcześniej do Łodzi dotarły wszystkie elementy pierwszej tarczy, która wydrąży cztery, jednotorowe tunele o średnicy 8,5 metra i łącznej długości ok. 4,5 km od komory rozjazdowej przy al. Włókniarzy do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łodzi Żabieńca i Łodzi Kaliskiej. Mniejszy "mechaniczny kret" waży ok. 650 ton, ma średnicę 8,76 metra i 95 m długości.

Jak poinformował rzecznik, w trakcie prowadzonych robót, wykonawca na bieżąco będzie monitorował oddziaływanie inwestycji na pobliską zabudowę. Sprawdzany będzie m.in. stan techniczny obiektów położonych w pobliżu oraz wykonywane będą pomiary drgań.

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem PKP PLK inwestycja zapewni szybsze połączenie przez centrum miasta, a także przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Dzięki budowie tunelu, dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne na osi wschód-zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ-południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

W tunelu pociągi będą mogły poruszać się z maksymalną prędkością do 100 km na godz. W ramach projektu powstaną też dwa przystanki - Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską.

Członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch podkreślił, że obecnie spółka ma zapewniony specjalistyczny sprzęt, dwie tarcze TBM do realizacji projektu związanego z budową tuneli w Łodzi, czyli "udrożnieniem Łódzkiego Węzła Kolejowego i tworzeniem nowych możliwości podróży w Polsce".

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2022 r.