Największa ukraińska spółka ucieka z giełdy. W atmosferze skandalu

Najbliższe dni mogą okazać się decydujące dla mniejszościowych akcjonariuszy Kernela, ukraińskiego holdingu zbożowego. Większościowy udziałowiec jest zdeterminowany, aby wycofać spółkę z warszawskiej giełdy. Warunki są jednak nie do zaakceptowania dla pozostałych akcjonariuszy.

Poprzez objęcie 216 milionów akcji z nowej emisji, większościowy akcjonariusz Kernela znacząco zbliży się do osiągnięcia progu dającego mu prawo do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy.

Emisja dedykowana była tylko dla dotychczasowych "akcjonariuszy kwalifikowanych", co uniemożliwiło inwestorom indywidualnym wzięcia w niej udziału.

Planowany delisting spółki notowanej obecnie zdecydowanie poniżej zarówno wartości godziwej, jak i księgowej najbardziej dotknie mniejszościowych akcjonariuszy, wśród których znajduje się m.in. wiele Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Kernel Holding to ukraiński producent m.in. oleju słonecznikowego, zarejestrowany w Luksemburgu i znajdujący się pod kontrolą ukraińskiego oligarchy, Andrija Werewskiego. To największa spółka z ukraińskim kapitałem notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W poniedziałek, 4 września, kurs akcji ukraińskiego eksportera zboża i oleju słonecznikowego - Kernela - spadł o 18 procent, do poziomu 9 zł za akcję, śrubując nowe historyczne minimum. Po kontynuacji przeceny na kolejnych sesjach wartość giełdowa spółki to obecnie zaledwie 2,4 mld zł, co stanowi niespełna 30 proc. wartości księgowej (ale wciąż czyni ją największą spółką z ukraińskim kapitałem na GPW). Od początku roku akcje Kernela straciły już 55 proc., a od wybuchu wojny na Ukrainie - prawie 85 proc. kapitalizacji. Mowa o spółce, która w pierwszym tegorocznym kwartale zarobiła na czysto prawie 70 mln dolarów. Powód kontynuacji przeceny tkwi w nie do końca etycznych planach wycofania spółki z obrotu giełdowego przez jej głównego akcjonariusza.

Po sesji czwartkowej (7 września) Kernel opuści indeks mWIG40.

Dziwna emisja akcji z planami delistingu w tle

W miniony weekend na rynek dotarła informacja, że Kernel Holding pozyskał 60 mln dolarów od inwestorów kwalifikowanych (dotychczasowych akcjonariuszy spółki), którzy objęli 216 mln akcji po 0,28 dolara za sztukę. Akcje te nie zostaną dopuszczone do obrotu na żadnej giełdzie. Między innymi z tego powodu emisja budzi wiele wątpliwości u pozostałych akcjonariuszy, którzy nie mieli prawa wziąć w niej udziału.

Spółka tłumaczy przeprowadzenie emisji akcji w takiej formie z uwagi na niskie prawdopodobieństwo przyciągnięcia zewnętrznych inwestorów z powodu trwających ataków rakietowych na aktywa firmy.

Kernel ma siedzibę w Luksemburgu, a głównym udziałowcem jest cypryjski Namsen Limited, kontrolowany przez ukraińskiego oligarchę Andrija Werewskiego. Jest on także prezesem Kernela. Podstawowym zarzutem wobec spółki jest znaczące rozwodnienie akcjonariatu, ponieważ do tej pory wyemitowanych było w sumie nieco ponad 84 mln akcji, a nowa emisja opiewała na wspomniane 216 mln akcji. Namsen Limited posiada obecnie 74 proc. udziału w akcjonariacie (62,2 mln akcji), 7,8 proc. akcji (6,6 mln sztuk) posiada także powiązany z oligarchą Kernel Holding. Objęcie przez którykolwiek z tych podmiotów wszystkich akcji nowej emisji oznacza osiągnięcie przez spółki podlegające Werewskiemu poziomu 94,3 proc. akcji. A to oznacza, że pozostanie mu w zasadzie tylko niewielki krok do osiągnięcia progu 95 proc., który umożliwi mu - na mocy polskiego prawa - ściągnięcie spółki z parkietu poprzez przymusowy wykup pozostałych akcjonariuszy.

Przymusowy wykup się zbliża, OFE w akcjonariacie

W kwietniu 2023 roku Kernel Holding złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie wszystkich notowanych akcji spółki (84 mln) z obrotu na rynku. Zaproponowano wówczas cenę 18,5 zł za sztukę. Z planowanych do skupu 52 mln akcji (61,95 proc.), udało się skupić ostatecznie nieco ponad 30 mln. Niska cena spowodowała brak wystarczającego zainteresowania.

Jednocześnie mniejszościowi akcjonariusze Kernela, posiadający 21,5 proc. udziału w kapitale, zażądali głosowania nad planowanym delistingiem na walnym zgromadzeniu. Większościowy akcjonariusz - Namsen Limited - nie wyraził na to zgody. Akcjonariusze (głównie otwarte fundusze emerytalne, których w akcjonariacie Kernela jest obecnie osiem) zawarli więc porozumienie i zaapelowali do KNF i GPW o podjęcie adekwatnych kroków. Jak się okazało, bezskutecznie.

W ocenie stron porozumienia, wycofanie z obrotu akcji spółki publicznej, niezależnie od miejsca jej siedziby, wymaga odpowiedniej zgody akcjonariuszy, wyrażonej w formie uchwały walnego zgromadzenia. KNF wskazywał jednak w kwietniu, że do ustalenia organu spółki właściwego do podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu właściwe jest prawo państwa, w którym spółka ma siedzibę, a ma ją w Luksemburgu.

Wygląda jednak na to, że Kernel - poprzez wspomnianą wyżej emisję - dąży do przeprowadzenia delistingu w oparciu o polskie prawo. Pozwala na to bowiem m.in. artykuł 418 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi, że walne zgromadzenie spółki może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji reprezentujących nie więcej niż 5 proc. kapitału zakładowego przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 95 proc. kapitału zakładowego. Wobec tego, jeżeli podmioty powiązane z Werweskim faktycznie objęły akcje z nowej emisji (tego jeszcze oficjalnie nie ujawniono, ale wydaje się to oczywiste), to będą posiadać dokładnie 94,3 proc. udziału w akcjonariacie. Przy takim stanie faktycznym niewiele będzie brakować, aby - w oparciu o polskie prawodawstwo - ogłosić przymusowy wykup pozostałych akcji i finalnie zdjąć spółkę z giełdy, przegłosowując stosowną uchwałę.

W tej całej historii najbardziej poszkodowanymi są, rzecz jasna, drobni akcjonariusze, którzy jednoznacznie wskazują, że na rozwiniętym rynku kapitałowym takie praktyki nie powinny mieć miejsca. Na moment publikacji tego materiału Giełda Papierów Wartościowych nie odpowiedziała na nasze pytania. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała natomiast, że obecnie toczy się postępowanie administracyjne dot. delistingu Kernela i prowadzone jest ono w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. O jego wynikach KNF poinformuje stosownym komunikatem.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl