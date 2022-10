Największa w kraju parada parowozów na 120-lecie Średzkiej Kolei Powiatowej

Promowana jako największa w kraju parada parowozów, przejazdy zabytkowymi pociągami oraz pokaz "Światło - para - dźwięk" uświetnią zorganizowane w ten weekend w Środzie Wielkopolskiej obchody 120-lecia Średzkiej Kolei Powiatowej.

Kolej wąskotorowa oficjalnie rozpoczęła działalność w 1902 r. Zachowany do dziś, liczący 14 km odcinek linii kolejowej ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla został oddany do użytku w 1910 roku.

Obecnie Średzka Kolej Powiatowa dysponuje m.in. dwoma czynnymi parowozami, cieszy się też coraz większą popularnością. Operatorem Średzkiej Kolei Powiatowej jest Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej "Bana".

Jak powiedział PAP w imieniu organizatorów obchodów Krzysztof Kubiak na jubileusz 120-lecia Średzkiej Kolei Powiatowej zaproszone zostały dwa parowozy: Ty-1884 Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej oraz parowóz Px29-1704 ze Stacji Muzeum Sochaczew.

"Niedzielna parada parowozów będzie największym tego typu pokazem w Polsce. Parowozownia w Wolsztynie kolejny rok nie organizuje takiego wydarzenia, sama jest w bardzo trudnej sytuacji. Chcieliśmy, może trochę bezczelnie, przejąć tę wolsztyńską schedę i z zaledwie, może aż, czterema parowozami zorganizować największą paradę parowozów w Polsce" - powiedział.

W sobotę i niedzielę zaplanowano też m.in. lekcje muzealne w parowozowni, pokazy obrządzania parowozów, przejazdy zabytkowymi pociągami i drezyną ręczną. W sobotę wieczorem odbędzie się pokaz "Światło - para - dźwięk".

Krzysztof Kubiak podkreślił, że Średzka Kolej Powiatowa świętuje 120-lecie w dobrej kondycji, ciesząc się zainteresowaniem miłośników kolei i wsparciem lokalnych władz.

"Kiedy inne koleje wąskotorowe w kraju mierzą się z ogromnymi problemami, duże problemy przeżywa słynna parowozownia w Wolsztynie, my przeżywamy swoisty renesans. Mamy dwa sprawne parowozy wyremontowane siłą członków naszego stowarzyszenia. Powołaliśmy nową jednostkę organizacyjną pn. Zakłady Naprawcze Taboru Zabytkowego. Cieszy nas zaangażowanie lokalnych samorządów, wielu podmiotów zewnętrznych. Wszystko to sprawia, że kondycja Średzkiej Kolei Powiatowej jest naprawdę dobra" - powiedział.

ŚKP ma obecnie czynne dwie lokomotywy parowe serii Px48 oraz lokomotywy spalinowe serii Lyd1 i Lyd2.

"W 2014 roku do szopy został odstawiony ostatni czynny parowóz - nie mógł już jeździć z uwagi na brak koniecznej rewizji kotła. Gdyby wtedy ktoś powiedział, że Średzka Kolej Powiatowa będzie przewoziła dziesiątki tysięcy pasażerów rocznie i będzie miała cztery czynne lokomotywy, pewnie nikt by w to nie uwierzył. Wszystko się zmieniło, gdy lokalne władze zechciały z nami porozmawiać, zainteresowały się potencjałem drzemiącym w Średzkiej Kolei Powiatowej. Można było zacząć naprawy, modernizacje i małymi krokami rozpocząć nowy rozdział w historii tej kolei" - powiedział Krzysztof Kubiak.

Zapewnił też, że choć do funkcjonowania ŚKP potrzebny jest węgiel, nie ma obaw, że trzeba będzie odstawić parowozy.

"Mamy odpowiednie rezerwy węgla. Działamy bez większych kłopotów i mamy ambitne plany na przyszłość. Chcemy rozwijać dostępny tabor i rewitalizować torowisko - tu wciąż potrzebne są spore nakłady pieniędzy i pracy" - powiedział PAP Kubiak.

