Największe podatki płacą Orlen, P4 i PGNiG

Polski Koncern Naftowy Orlen SA, spółka P4 - operator sieci Play i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - te firmy wpłaciły w ubiegłym roku do budżetu najwyższe kwoty podatku CIT.

PKN Orlen wpłacił ponad 1,5 mld zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), spółka P4 - ponad 1,4 mld zł, a PGNiG blisko 1,2 mld zł.

Wśród podatkowych grup kapitałowych znalazły się: KGHM II - blisko 1,5 mld zł, Powszechna Kasa Oszczędności BP SA - ponad 1,4 mld zł i mBANK - blisko 640 mln zł.

Wyższemu wykonaniu dochodów z CIT sprzyjały zarówno czynniki makroekonomiczne, jak również działania mające na celu uszczelnianie bazy podatkowej podejmowane w ostatnich latach.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, PKN Orlen wpłacił ponad 1,5 mld zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), spółka P4 - ponad 1,4 mld zł, a PGNiG blisko 1,2 mld zł.

Z kolei wśród podatkowych grup kapitałowych znalazły się: KGHM II - blisko 1,5 mld zł, Powszechna Kasa Oszczędności BP SA - ponad 1,4 mld zł i mBANK - blisko 640 mln zł.

"Wpływy z podatku CIT mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy i społeczny Polski, a samo rzetelne płacenie podatków jest wyrazem odpowiedzialności firm i elementem uczciwej konkurencji rynkowej. Dzięki wpływom z podatków możliwa jest realizacja wielu prospołecznych i prorodzinnych projektów, zapewnienie bezpieczeństwa i sprawne funkcjonowanie państwa" - powiedziała cytowana w komunikacie minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"To szczególnie ważne teraz, kiedy słowo solidarność nabiera wyjątkowego znaczenia. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego kraju i odpowiedzialnie podchodzą do kwestii płacenia podatków" - dodała.

Rzeczkowska podkreśliła, że resort finansów nie zapomina, że zjawisko optymalizacji podatkowej jest powszechnie identyfikowane w świecie i jest szczególnie niebezpieczne ze względu na to, iż przybrało charakter międzynarodowy.

"W ostatnich dziesięcioleciach gospodarka staje się coraz bardziej zglobalizowana. Takie realia sprawiają, że priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej i tworzenie równych zasad konkurencji dla wszystkich podmiotów działających na rynku" - stwierdziła.

Resort wskazał w komunikacie, że wpływy z CIT rosną z roku na rok. W 2015 r. wynosiły 32,9 mld zł a w 2021 r. 66,7 mld zł, co oznacza wzrost o 33,8 mld zł (czyli o 103 proc.). W pierwszym półroczu 2022 r. wpływy CIT wyniosły już 44,4 mld zł i były o 14,4 mld zł wyższe niż analogicznym okresie 2021 r. (o 47,9 proc.) i o 27,2 mld zł wyższe niż w tym samym okresie 2015 r. (o 158 proc.).

Jak wyjaśniono, wyższemu wykonaniu dochodów z CIT sprzyjały zarówno czynniki makroekonomiczne, jak również działania mające na celu uszczelnianie bazy podatkowej podejmowane w ostatnich latach.

"Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej i tworzenie równych zasad konkurencji dla wszystkich podmiotów działających na rynku. Stosowanie nieuczciwej konkurencji podatkowej przybiera różne formy czy to poprzez politykę cen transferowych w ramach grupy kapitałowej lub transferowanie dochodu do specjalistycznych rajów podatkowych. Obserwując te praktyki Ministerstwo Finansów wprowadza mechanizmy które mają w sposób kompleksowy przeciwdziałać tego typu zachowaniom np. podatek minimalny lub podatek od przerzuconych dochodów. Statystyki w zakresie wpływów CIT potwierdzają zasadność dotychczas prowadzonej polityki uszczelnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych" - poinformował resort.

Ministerstwo przypomniało, że przyjęta przez Sejm 15 września 2022 r. nowela ustawy o CIT wprowadza wiele korzystnych zmian dla podatników tego podatku.

"Rosyjska agresja na Ukrainę skutkowała bezprecedensowym wzrostem cen energii oraz spowodowała dodatkowe zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wynikająca z tych czynników wysoka inflacja stanowi bardzo istotne obciążenie dla przedsiębiorców, dlatego dostosowujemy przepisy do realiów życia" - poinformowano.

Do najważniejszych, według resortu, należy odroczenie podatku minimalnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 2024 r. Z noweli wynika, że będą go płacić spółki, których poziom rentowności nie przekroczy 2 proc. Wprowadzono też liczne wyłączenia, m.in. dla należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

