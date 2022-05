Największe spółki polskiej giełdy sporo tracą. Są jednak wyjątki

Pomimo obserwowanej od dwóch tygodni korekty wzrostowej, grupujący największe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie indeks WIG20 stracił od początku roku prawie 20 proc. wartości. Jest jednak wąskie grono spółek, które wyłamały się ze spadkowej tendencji.

Połowa z 20 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 zanotowała od początku roku lepszą stopę zwrotu niż sam indeks.

Zaledwie trzy z nich osiągnęły dodatni zwrot, a wszystkie operują w segmencie energetycznym i wydobywczym.

Najgorzej radzą sobie spółki odzieżowe i dołujące od kilkunastu miesięcy Allegro.

Pomimo znakomitego początku roku na warszawskim parkiecie, WIG20 znajduje się obecnie na 18-proc. minusie, licząc od początku roku. Relatywna słabość indeksu uwidoczniła się zwłaszcza "na dystansie" 18 sesji - między połową kwietnia a połową maja, kiedy to aż 17 z nich zakończyło się spadkami wartości indeksu, a sumaryczna strata procentowa wyniosła ponad 20 proc.

Ostatnie dni przyniosły jednak odwilż na rynku akcyjnym, wspieraną dodatkowo umocnieniem złotego. W minionym tygodniu indeks blue chipów zyskał ponad 3 proc., a scenariusz głębokiej bessy na warszawskim parkiecie został - przynajmniej czasowo - ograniczony.

Mocna energetyka i wydobycie

Mimo silnie ujemnej stopy zwrotu od początku roku, połowa notowanych w WIG20 spółek zdołała jak dotąd zanotować lepszy zwrot, aniżeli sam indeks, a trzy mogą pochwalić się dodatnią stopą zwrotu.

Na zielono w ujęciu YTD (Year to date) świecą kursy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (+105 proc.), PGE (+25 proc.) i Lotosu (+8 proc.). Co łączy te spółki? To, że należą do szeroko pojętego sektora energetycznego, będącego jednym z kluczowych w kontekście budowania odporności gospodarczej na wojenne reperkusje.

Lotos - wybijający się chociażby na tle Orlenu - korzysta na dobrze rozwiniętym segmencie wydobywczym. JSW jest natomiast beneficjentem wysokich cen węgla i istotnego niedoszacowania wartości akcji w przeszłości.

Koszmarny czas dla odzieżówek, Allegro i CD Projektu

Po drugiej stronie rzeki znalazły się odzieżówki: CCC (-57 proc.) i LPP (-40 proc.). Utwierdzenie długoterminowego trendu spadkowego widać również w przypadku Allegro (-42 proc.) oraz w CD Projekcie (-40 proc.). Spółki te pojedynczo mają relatywnie niewielką wagę w indeksie (ale razem stanowią około 15 proc.), lecz skala tegorocznych spadków pozostaje na indeks nie bez wpływu.

Bardzo słabe miesiące mają za sobą również banki (WIG-Banki stracił od początku roku 27 proc.). W przypadku PGNiG czy PZU, jeżeli obserwowana odwilż na warszawskim parkiecie utrzyma się dłużej, mają one szanse - na kanwie bardzo dobrych wyników finansowych - dołączyć do grona zielonych wyjątków w gronie blue chipów.

W południe 25 maja WIG20 traci około 0,6 proc. i znajduje się poniżej poziomu 1800 pkt., co sugeruje, że rynek nie jest zdecydowany, w którą stronę ostatecznie podążyć. Paliwo do dalszych, krótkoterminowych wzrostów na GPW zdaje się być jednak na wyczerpaniu.

