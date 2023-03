Największy bank w Polsce takiego dyrektora jeszcze nie miał. To kadrowiec od Jacka Sasina

W największym banku w Polsce jest nowy szef kadr - Jakub Kowaleczko, jeden z najbardziej zaufanych ludzi wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina - wynika z ustaleń Business Insider Polska.

Jak zauważa Bussines Insider, w największym polskim banku przez wiele lat był spokój. Przez blisko dwanaście lat prezesem PKO BP był Zbigniew Jagiełło, a kadrowa miotła nie miała zbyt wiele do roboty w banku. Wszystko zmieniło się po jego rezygnacji w maju 2021 r. Od tego czasu bank ma już trzeciego prezesa Pawła Gruzę (przed nim byli Jan Emeryk Rościszewski i Iwona Duda). Gruza formalnie jedynie kieruje pracami zarządu, bo od pół roku czeka na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie stanowiska prezesa.

Oczekiwanie na autoryzację KNF upływa wśród spekulacji, czy nowy szef banku doczeka się w końcu zielonego światła. Gruza może liczyć na polityczne wsparcie wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, któremu zawdzięcza obecne stanowisko.

Z ustaleń Business Insider Polska wynika, że Sasin postanowił wzmocnić pozycję Pawła Gruzy w zarządzie i wysyła do banku swojego zaufanego współpracownika. To Jakub Kowaleczko, dotychczasowy wiceprezes PGNiG Termika, czyli spółki z grupy gazowego giganta zajmującej się dostarczaniem ciepła (obecnie w grupie PKN Orlen), który ma być dyrektorem pionu zarządzania personelem, czyli będzie odpowiadał za bankowe kadry.

Szef pionu zarządzania personelem to jedno z kluczowych stanowisk w największym banku w Polsce, który zatrudnia przeszło 25 tys. osób. Pozwala kształtować politykę kadrową, co jest szczególnie istotne dla polityków w przypadku spółek Skarbu Państwa. 37-letni Kowaleczko był już szefem kadr w PGNiG, zanim trafił do zarządu spółki córki gazowego koncernu. W przeszłości zajmował także stanowiska: dyrektora w grupie Lotos, dyrektora zarządzającego w Poczcie Polskiej, a także dyrektora wykonawczego w Operator ARP. Dodatkowo zasiada w radach nadzorczych EuRoPol GAZ i Lotos Kolej.

