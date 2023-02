Największy bank w Polsce wciąż bez prezesa. Paweł Gruza nie dostał zgody KNF

Paweł Gruza już pół roku czeka na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie stanowiska prezesa PKO BP.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest tą instytucją, która udziela zgody w kwestii obsadzania stanowisk prezesów banków w Polsce. W normalnych warunkach ten proces powinien trwać miesiąc, a w wyjątkowych przypadkach może być wydłużony o kolejne 30 dni – podaje Business Insider Polska.

Od sierpnia 2022 roku, na stanowisko wiceprezesa PKO BP został oddelegowany Paweł Gruza, który wcześniej zajmował kierownicze stanowisko w KGHM. Na objęcie stanowiska prezesa PKO BP czeka już ponad 6 miesięcy. Wcześniej KNF również zdarzało się wydłużać ten proces. Tak było m.in. w przypadku powierzenia kierownictwa Alior Bankiem Iwonie Dudzie, która czekała aż 10 miesięcy na pozytywne rozpatrzenie jej kandydatury.

Kryteria, którymi kieruje się KNF przy podejmowaniu decyzji ws. kandydata na prezesa banku, nie są komentowane publicznie

Na drodze do objęcia stanowiska prezesa PKO BP stoi Pawłowi Gruzie jego CV, w którym nie ma doświadczenia w pracy w podmiotach nadzorowanych przez KNF. Kandydat na prezesa PKO BP był za to wiceministrem skarbu państwa przez pięć miesięcy i ponad półtora roku wiceministrem finansów. Co ciekawe jako przedstawiciel ministra finansów krótko, bo zaledwie miesiąc, był też członkiem KNF. Później został powołany na wiceprezesa KGHM. Jego obszar kompetencji nie pokrywał się z tym, czym zajmują się instytucje należące do tzw. sieci bezpieczeństwa finansowego – można przeczytać na stronie Business Insider Polska.

KNF nie tłumaczy się ze zwłoki w powoływaniu prezesa największego banku w Polsce, jakim jest PKO BP i odsyła do metodyki w dokonywaniu oceny kandydatów.

