Największy europejski bank potroił swój zysk, wypłaci kwartalną dywidendę

Największy europejski bank z siedzibą w Londynie, HSBC, odnotował bardzo dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2023 roku. Zysk przed opodatkowaniem, czyli przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) wyniósł 12,9 miliarda dolarów.

Bank HSBC w pierwszym kwartale 2023 roku odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 12,9 miliarda dolarów w porównaniu z 4,2 miliarda rok temu. Wynik ten jest powyżej średnich szacunków analityków, którzy spodziewali się wyniku na poziomie 8,6 miliarda dolarów.

Ogólny zysk spółki został wsparty odwróceniem odpisu w wysokości 2 miliardów dolarów na planowaną wcześniej transakcję sprzedaży swojej działalności we Francji. Wiele wskazuje na to, że ostatecznie transakcja może już nie dojść do skutku.

Ogłoszono także opóźnienie w finalizacji sprzedaży kanadyjskiego biznesu bankowego w ramach przyjętej kilka miesięcy temu strategii ograniczenia działalności na słabo rozwijających się rynkach gdzie bankowi brakuje efektu skali.

Bank w komunikacie giełdowym zasygnalizował, że zamierza skupić w akcje o wartości do 2 miliardów dolarów. Podano również, że w odpowiedzi na oczekiwania akcjonariuszy wypłacona zostanie pierwsza od 2019 roku kwartalna dywidenda z zysku w wysokości 0,1 dolara na akcję.

HSBC utrzymał na ten rok swój główny cel finansowy jakim ma być osiągnięcie zwrotu na kapitale na poziomie co najmniej 12 procent.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl