W 2023 r. firmy wybierają dłuższe okresy finansowania faktur. Wzrosła też średnia wartość faktury oddanej do finansowania. Największy "głód" gotówki utrzymuje się w budownictwie - wynika z raportu "Barometr wydatków firmowych" firmy faktoringowej NFG- dodano.

"W pułapce oczekiwania na pieniądze może być nawet 3/4 jednoosobowych działalności gospodarczych w całym kraju" - wynika z opracowania "Barometr wydatków firmowych" firmy faktoringowej NFG. Oceniono w nim, że w sektorze małych średnich przedsiębiorstw rośnie zainteresowanie faktoringiem.

"Rynek faktoringowy jest jedynym w Polsce, którego wzrost przekracza wysokość inflacji" - zauważyli eksperci NFG.

Najwięcej faktur w segmencie mikro- i małych przedsiębiorstw zlecają branże budowlana, transportowa, usługowa i przemysłowa.

Według danych NFG najwięcej faktur w segmencie mikro- i małych przedsiębiorstw zlecają branże: budowlana, transportowa, usługowa i przemysłowa.

"Z tą różnicą, że w 2023 r. w stosunku do roku ubiegło jeszcze bardziej wzrósł udział w finansowaniu branży budowlanej (z 30 do 33 proc.), a zmalał udział przemysłu (z 8 do 6 proc.)" - zaznaczono. Autorzy raportu dodali, że w ciągu roku wzrosła natomiast średnia wartość faktury oddanej do finansowania z 7824 zł w październiku 2022 r. do 8943 zł w październiku 2023 r.

"Tak duży, bo 14-procentowy wzrost średniej wartości faktury przekazanej do finansowania oznacza, że firmy w transakcjach B2B w ostatnim czasie po prostu zaczęły wystawiać faktury na coraz wyższe kwoty. To skutek podniesienia przez nie cen produktów lub usług i przerzucenia wysokich kosztów działalności na klientów" - zauważył ekspert NFG Emanuel Nowak.

Dodał, że przedsiębiorcy w tym roku wybierają dłuższe okresy finansowania faktur, czyli że potrzebują dłużej obracać gotówką od firmy faktoringowej.

Firmy budowlane stanowią 1/3 wszystkich klientów faktoringowych

"Największy +głód+ gotówki utrzymuje się w budownictwie. Dziś podmioty z tego sektora stanowią 1/3 wszystkich klientów faktoringowych" - poinformował Emanuel Nowak.

Według ekspertów NFG faktoring skutecznie niweluje problem tzw. luki w budżecie firmy, powstałej na skutek czekania na płatność od kontrahenta.

"Wydatki związane z faktoringiem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co może znacząco obniżyć podatek. A główny cel faktoringu to przede wszystkim zabezpieczenie płynności finansowej i rozwoju przedsiębiorstwa" - dodano.

Eksperci wskazali, że wybierając faktora, należy uwzględnić tylko takich dostawców, którzy mają doświadczenie w obsłudze konkretnych przedsiębiorstw.

"Istnieje wiele różnych form faktoringu, takich jak jawny, cichy, zaliczkowy czy ekspresowy. Należy więc dokładnie zorientować się w ofercie firmy faktoringowej, z którą chce się związać na dłużej. Im szerszy wachlarz usług, tym bardziej elastycznie można dobierać rozwiązania do swoich potrzeb" - podkreślili eksperci.